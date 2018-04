E-shopy lákají zákazníky na nereálné ceny. Nižší než ve skutečnosti

K ceně za zboží totiž leckdy musíte připočítat i cenu za dopravu. Poradci časopisu dTest prověřovali více než třicet internetových obchodů a zkoumali, jaké poplatky se skrývají za nákupem.

Někde zboží bez příplatku nepořídíte

"Určitě nikoho nepřekvapí, že musí k ceně připočítat poštovné, pokud obchod nemá pobočku v jeho blízkosti. Nově ale řada obchodníků zpoplatňuje i osobní odběr nebo jej vůbec nenabízí," uvádí právní poradce Miloš Borovička a dodává: "Potvrdily se nám obavy, že v řadě případů opravdu není možné zboží za inzerovanou cenu pořídit. Nové poplatky v tichosti zavedly také některé velké e-shopy.

Na internetu dochází k velkému konkurenčnímu boji. Rozhoduje snaha vypadat na první pohled levně. Mezi poplatky jednotlivých obchodů je velký rozdíl. Osobní vyzvednutí je v řadě z nich stále zdarma, ale najdou se i takové, kde vás návštěva odběrného místa vyjde na 249 korun. "Doručení stejného výrobku domů vycházelo nejlevněji na 79, nejdráže na 292 korun," popisuje Borovička.

Kolik zaplatíte Na výsledky průzkumu v

e-shopech se podívejte ZDE.

Poradci vybrali jeden konkrétní výrobek - ruční šlehač Bosch MFQ 3520 a provedli průzkum ve vice než třiceti e-shopech. Zjišťovali, na kolik šlehač vyjde ve výsledku při osobním odběru nebo nejlevnějším způsobem dodání.

V jednom z prověřovaných obchodů poradci sehnali pouze jinou výrobní řadu sledovaného výrobku. Pro zajímavost přidali srovnání poštovného i v tomto případě.

Obchody porušují zákon: ceny nejsou transparentní

Zákon o ochraně spotřebitele uvádí, že údaje o ceně nesmějí vzbuzovat zdání, že cena je nižší. "Domníváme se, že se některé obchody chovají protizákonně, protože zboží nelze žádným způsobem odebrat za cenu, kterou inzerují. Za transparentní lze považovat pouze takovou informaci o ceně, která obsahuje alespoň údaj o nejlevnějším způsobu odběru nebo dopravy," vysvětluje Miloš Borovička.

Iniciativu sdružení dTest vítá i Asociace pro elektronickou komerci (APEK), i když ji s ohledem na dosavadní zvyklosti v rámci internetového nakupování považuje za revoluční.

"Doposud se v rámci internetového prodeje přistupovalo k dopravě jako k samostatné službě. Zdá se, že v případě, kdy obchodník nenabízí žádnou možnost odběru zboží zdarma, měl by jeho cenu uvádět včetně nejlevnější dopravy, respektive si náklady na dopravu do cen zboží započítat," říká výkonný ředitel APEK Jan Vetyška a dodává, že by tím došlo i k narovnání situace v cenových srovnávačích, kde někteří prodejci nabízejí zboží na první pohled levněji, ale přitom skrývají vyšší náklady na dopravné.