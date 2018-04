Poplatky za pevnou linku? Vyšší!

Přeřazení služeb ze snížené pětiprocentní sazby DPH do základní - 22procentní - obnáší například u nejrozšířenějšího tarifu Českého Telecomu pro pevné linky v domácnostech, tedy u tarifu Home Standard, zdražení o bezmála 50 korun měsíčně. Jeden pětiminutový hovor ve špičce z Prahy do Brna tak s tímto tarifem podraží o necelé čtyři koruny.



T elecom nabízí od ledna nové tarify

V nabídce Telecomu se na přelomu roku objevily nové tarify pro telefonování, surfování po internetu a také pro kombinaci obou těchto služeb. Ten, kdo užívá stávající tarify Home, může na nové programy přejít do konce června bezplatně. S novými službami však souvisí další změna, protože dosavadní cenové programy Home už nebudou nově nabízeny.

Stejný měsíční poplatek jako u tarifu Home Standard, tedy přibližně 350 korun měsíčně, budou uživatelé platit i za nový tarif pro volání, nazvaný Telefon 70. Rozdíl mezi nimi spočívá v kreditu pro volání - zatímco staré programy nabízely volný kredit vyjádřený v korunách, nové jej mají v počtu volných minut - tedy podobně jako u paušálů mobilních telefonů.

Nové ceny pro pevné linky program měsíční paušál volný kredit místní volání dálkové volání mobilní sítě špička/mimo špičku špička/mimo špičku/noc Home Mini 220,76 104,57 3,25/1,62 8,48/3,94/2,32 10,35 Home Standard 347,41 104,57 1,62/0,81 4,23/1,96/1,16 7,55 Home Maxi 579,79 325,34 1,62/0,81 3,26/1,85/1,16 7,09 Home Zero 324,17 – 1,62/0,81 3,83/1,85/1,16 7,55 Home 120 408,70 120 minut 1,62/0,81 3,26/1,74/1,16 6,86 Home 240 549,00 240 minut 1,51/0,81 2,79/1,51/1,16 6,39

Poznámka: ceny jsou uvedeny v korunách, místní volání - špička všední dny 7,00 až 19,00 hodin, dálové hovory - špička všední dny 7,00 až 19,00 hodin, mimo špičku: všední dny 5,00 až 7,00 hodin a 19,00 až 22,00 hodin, víkendy a svátky 5,00 až 22,00 hodin; zdroj: Český Telecom

V rámci tarifu Home Standard je od roku 2004 zahrnuto zhruba 105 korun pro volání, Telefon 70 zahrnuje 70 volných minut - 35 minut je možné využít na hovory ve špičce a 35 minut na volání mimo špičku. V případě, že člověk provolá 70 minut přesně podle daného poměru, vyjde hovorné téměř na 210 korun, tedy 60 procent z pravidelné měsíční platby 350 korun. Změnit tarif se skutečně vyplatí pouze těm, kdo používají pevnou linku zejména pro tuzemská dálková volání, dříve zvaná meziměstská volání.

Home Standard naopak nejvýhodněji umožňuje telefonovat až 130 minut místního volání mimo špičku a jedna minuta v rámci paušálního poplatku tak vyjde zhruba na 2,70 koruny.

Jestliže by však volající postupoval opačně a své volné minuty provolal v rámci nejlevnějších hovorů, tedy místním voláním, může maximálně protelefonovat 85 korun. Tato částka však představuje jen zhruba 25 procent z měsíčního poplatku.

Obě částky 85 i 210 korun představují maximální, v praxi však jen teoreticky možné sumy, které lze provolat z měsíčního paušálu, a to buď v pouze místních, nebo v pouze dálkových hovorech. Toho se však podaří docílit jen málokomu. Volající by totiž místo osoby na druhém konci linky musel spíše sledovat stopky, aby se mu podařilo telefonovat z pevné linky co nejefektivněji a aby zbytečně nepřicházel o kredit či volné minuty, které neprovolal. Ve skutečnosti tomu tak často není.

Nové cenové programy Českého Telecomu program měsíční paušál volné minuty* místní volání dálkové volání mobilní sítě špička/mimo špičku špička/mimo špičku/noc Telefon 70 347,41 35+35 1,62/0,81 3,99/1,96/1,16 7,55 Telefon 120 408,70 60+60 1,62/0,81 3,26/1,74/1,16 6,86 Telefon 240 549,00 120+120 1,51/0,81 2,79/1,51/1,16 6,39 Telefon a Internet 90 + 300 463,60 45+45/300 1,62/0,81 3,26/1,74/1,16 6,86 Telefon a Internet 180 + 660 707,60 90+90/60+600 1,51/0,81 2,79/1,51/1,16 6,39

Poznámka: ceny jsou uvedeny v korunách, místní volání - špička všední dny 7,00 až 19,00 hodin, dálové hovory - špička všední dny 7,00 až 19,00 hodin, mimo špičku: všední dny 5,00 až 7,00 hodin a 19,00 až 22,00 hodin, víkendy a svátky 5,00 až 22,00 hodin; *) první číslo udává počet minut využitelných pro volání ve špičce, druhé počet minut mimo špičku/ volné minuty na internet ve špičce+mimo špičku; zdroj: Český Telecom



P ozor na účtování hovorů

Český Telecom totiž hovory neúčtuje způsobem, na jaký jsou lidé zvyklí například u českých mobilních operátorů: tedy aby se po první provolané minutě hovor počítal po vteřinách. U Českého Telecomu platí, že zaúčtovaná doba hovoru je obvykle delší, než tento skutečně trval.

U místních hovorů se totiž zaúčtují první dvě minuty, pak každá další minuta. Dálkové hovory a volání do mobilních sítí se účtuje mechanismem vždy první minuta plus každých dalších 30 sekund. Jestliže se tedy někdo dovolal například sousedce na záznamník, musí počítat s tím, že tento hovor netrval pět vteřin, jak si možná myslel, ale už zmiňované dvě minuty, které mu budou opravdu zaúčtovány. Zároveň není možné v průběhu daného zúčtovacího období průběžně kontrolovat, kolik peněz nebo minut už bylo provoláno.



V olat a surfovat

Mezi další nové cenové programy Českého Telecomu určené především pro domácnosti patří kombinované programy pro telefonování i surfovaní po internetových stránkách. V nabídce se objevily dva nové tarify, Telefon a internet 90/300 a rovněž Telefon a internet 180/660. Počty volných minut jsou patrné z názvů obou nových programů, přičemž údaj před lomítkem uvádí počet volných minut pro volání a za ním počet minut pro internet.

Za nižší z kombinovaných paušálů zaplatí uživatel 463,60 koruny za měsíc. Tento program tak v porovnání například s Telefonem 70 výrazně snížil cenu volné minuty, a to bez rozlišení, zda je provolána či prosurfována. Volná minuta tak přijde na 1,19 koruny. Opět se vyplatí volné minuty provolat spíše v dálkových hovorech.

Tarif Telefon a internet 180/660 stojí uživatele měsíčně 707,60 koruny, volná minuta tak přijde zhruba na 84 haléřů. Kromě tří hodin na volání obsahuje paušál 60 minut internetu ve špičce a 10 hodin mimo špičku. Ne každý možná ví, že špička v případě internetu končí v běžný pracovní den už v 18 hodin a začíná opět druhý den ráno v 6 hodin.



B ez Českého Telecomu

Především kvůli možnosti volat přes jiné telefonní operátory, než je Český Telecom, byl v červenci 2002 zaveden cenový program Home Zero, jehož měsíční poplatek od počátku letošního roku činí přibližně 325 korun. „Uživatelé programu nemají v rámci měsíčního poplatku žádný kredit ani volné minuty, a nejsou proto vázáni potřebou provolat tento svůj kredit či své volné minuty právě prostřednictvím Telecomu,“ říká Hana Hejsková z Českého Telecomu.

Bohužel zatím nemají čeští zákazníci možnost vyhnout se paušálu pro Český Telecom. I když někdo využívá služeb společností jako Tele2, Tiscali, Aliatel či Contactel, měsíční paušál musí uhradit. Teoreticky nejvýhodnější pro tuto variantu je právě tarif Home Zero, protože neobsahuje žádné volné minuty ani kredit, takže není nutné jej vyčerpat voláním přes Telecom.

Novinkou, která má zdánlivě podobné rysy jako tarif Home Zero, je program Telefon Univerzal s měsíčním poplatkem 604 korun. Ani tento tarif totiž neobsahuje žádné volné minuty ani žádný volací kredit. Jeho výhoda má však spočívat obecně v nízkých cenách hovorného a měl by být výhodný hlavně pro často a dlouho volající do pevných sítí. Porovnání je následující: s tarifem Telefon Univerzal stojí minuta místního hovoru ve špičce 1,38 a mimo špičku 0,61 koruny, zatímco s tarifem Home Standard to samé stojí 1,62, respektive 0,81 koruny. Dálkové hovory s Telefonem Univerzal stojí ve špičce 2,40 a mimo špičku 0,72 koruny, s Home Standard 4,23, respektive 1,96 koruny.

Především u dálkových hovorů je tedy rozdíl značný, je však třeba pamatovat na „prázdný“ poplatek 604 korun a zejména na skutečnost, že minuta dálkového hovoru například přes operátora Tele2 stojí ve špičce i bez tohoto poplatku necelé 2 koruny. Je tedy o více než 40 haléřů levnější než tento nejvýhodnější tarif Českého Telecomu určený také pro domácnosti.

Který z tarifů Telecomu využíváte a jak jste spokojeni s účtovanými poplatky? Líbí se vám nové tarify, nebo přemýšlíte o volbě alternativního operátora? Napište nám, těšíme se na vaše příspěvky.