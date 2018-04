Poplatky za používání platebních karet se liší

Pozor! Je třeba rozlišovat debetní a kreditní karty. Zatímco u debetní karty je celá dlužná částka ihned úročena, v případě kreditní karty může její majitel využít bezúročné období, které obvykle trvá 40 až 45 dnů. Poté je však celá částka úročena zhruba 20 až 25 procenty za rok.

Bylo by chybou se domnívat, že platební karta slouží jen k výběrům peněz z bankomatu. Vzhledem k tomu, že za každou návštěvu pouličního automatu na peníze si většina bank naúčtuje poplatek, je výhodnější využívat kartu u obchodníků či v restauracích, ať už doma, či v cizině. Za takovou transakci totiž klient nic neplatí.

Ke každému běžnému účtu dostane klient základní verzi debetní karty, přičemž vydání a její vedení po dobu roku až tří let je také zdarma. Po uplynutí této lhůty však už musí její majitel za novou kartu zaplatit. Vystavení sice bývá zdarma, výjimkou je Raiffeisenbank - 90 korun. Správa karty však za rok u karet VISA Electron nebo Maestro stojí 150 až 360 korun.

Pokud by majitel účtu požadoval kartu s „vyšším standardem“, musí si připravit více peněz. A to jak v případě prvního, tak i dalších vydání. Například roční vedení karty VISA Electron stojí v České spořitelně 150 korun, ale za VISA Classic už si spořitelna naúčtuje 350 korun za rok. Poplatky za karty typu Gold se pohybují ročně kolem několika tisíc korun. Za to však zákazník dostává celou řadu výhod, například zdarma cestovní pojištění.

Pozor na limity výběru z bankomatu

Každá karta má při vydání nastaven určitý limit - to znamená částku, kterou s ní lze za den či za týden utratit. Právě u těch nejlevnějších typů karet nejsou tyto limity příliš vysoké. Například klient ČSOB má u nově vydané karty VISA Electron nastavenu hranici na 4000 korun týdně, což při větších vydáních není příliš mnoho. K tomu, aby si zákazník mohl změnit svou hranici, většinou potřebuje určitou finanční historii - což v praxi znamená po určitou dobu vedený účet se zůstatkem požadovaným bankou. Za změnu limitu karty si však banka řekne také o poplatek - v případě ČSOB je to 60 korun.