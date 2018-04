Poplatky za používání platebních karet se výrazně liší

Karty lze používat k výběrům z bankomatů a přímému placení v obchodech a za služby, a to v tuzemsku nebo i v cizině, podle toho, zda jde o domácí, nebo mezinárodní kartu. Tyto podmínky jsou u všech bank stejné. Co se liší, a mnohdy výrazně, jsou poplatky za její vydání, vedení a používání. zatímco přímé platby jsou zdarma, za výběr z tuzemského bankomatu se platí od nuly (Union banka nebo 1. a 2. výběr v měsíci u GE Capital Bank) až po 9 korun u Citibank. Obvykle více stojí použití přístroje jiné banky, než u které je veden účet. Rozdíl poplatku může činit i pětadvacet korun. Kdo často „vytáčí“ hotovost na různých místech, měl by proto volit finanční ústav, který disponuje rozsáhlou bankomatovou sítí, k nim patří například Česká spořitelna či Komerční banka.

Výrazně různit se může i poplatek za vydání a vedení karty, a to zejména podle jejího typu. Zatímco například Raiffeisenbank (karta Mastercard Maestro a Visa Electron) a Union (karta Cirrus Maestro) si řekne za její vystavení o 90, respektive 70 korun, konkurence si neúčtuje u základních běžně vydávaných karet nic. Liší se i cena za roční vedení karty, například v Citibank (Citicard Maestro) či ČSOB (Mastercard Maestro, Visa Electron) je zdarma, u HVB Bank (Visa Electron, EC/MC Standard) stojí služba 600 korun.

Debetní karta Banka Název karty Poplatek za získání karty Vedení karty - ročně Výběr z bankomatu tuzemských bank Výběr z bankomatu v zahraničí Citibank Citicard Maestro 0 0 9 Kč 100 Kč + 0,5% ČSOB (úv. karta) Mastercard Mastro, VISA Elektron 0 0 5 Kč či 25 Kč 80 Kč + 0,5% Česká spořitelna VISA Elektron 0* 150 Kč** 4 Kč či 20 Kč + 0,5% 100 Kč + 0,5% eBanka (charge karta) VISA Electron, Cirrus Maestro 0 240 Kč 4,90 Kč či 29,90 Kč či 24,90 Kč*** 1,5%, min. 140 Kč GE Capital Bank Cirrus Maestro 0 360 Kč 9 Kč či 25 Kč**** 100 Kč + 0,5% HVB Bank VISA Electron, EC/MC Standard 0 600 Kč první 4 výb. zdarma, ostatní 25 Kč 100 Kč + 0,5% Komerční banka (Ideal konto) VISA Electron 0 0 5 Kč či 25 Kč 1%, min. 100 Kč Raiffeisenbank Mastercard Mastro, VISA Elektron 90 Kč 180 Kč 5 Kč a 15 Kč 1%, min. 125 Kč Union banka Cirrus Maestro 70 Kč 250 Kč O Kč či 5 Kč či 20 Kč**** 2,5%, min. 75Kč Živnostenská banka VISA Electron 0 150 Kč** 0 či 1. a 2. zdarma, další 50 Kč 100 Kč + 0,5% *pokud mám sporožirový účet

**1.rok zdarma

***29,90 Kč - pro bankomaty HVB, ČS, Euronet, Živnobanka

****1. a 2. výběr v měsíci u bankomatu GE zdarma

