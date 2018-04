GLOSA: Je hloupost, že bitva o poplatky má jen poražené

Jak nakonec celá kauza u soudů dopadne, není možná to nejdůležitější. Ekonomové totiž v těchto případech vidí spor o svobodu a míru regulace. Případné zrušení bankovních poplatků se podle nich stejně přesune do úrokových sazeb.

Soudní bilance Na soud se kvůli poplatkům za úvěr obrátilo 35 tisíc klientů bank

Závěr těchto úvah je to, že "boj za práva klientů povede k tomu, že klienti jako celek zaplatí v budoucnu bankám na úrocích víc než dnes za kombinaci úroků a poplatků, ale přitom získají celkově nižší objem úvěrů". Celkově tak tuto aktivitu vnímají jako zbytečnou a právníkům, kteří zastupují klienty ve sporech s bankami, se ve svých úvahách tak trochu škodolibě vysmívají.

Nejsem si však jist, zda to je to dobře. Považuji za neférové, pokud si banky účtují poplatek za vedení úvěrového účtu ve výši 150 korun, přestože žádné transakce na rozdíl od běžného účtu na něm prakticky neprobíhají. Tím spíše, pokud:

si tento poplatek účtovaly téměř všechny banky, a to v podezřele stejné výši

tento poplatek mohou banky v průběhu čerpání hypotéky libovolně měnit a klient tento účet nemůže zrušit, protože je z něj splácena hypotéka

se z jednoduchého bankovního úkonu – banka nám půjčí peníze a za to si vezme úrok - stal složitý produktový balíček

Člověk musí v mnohdy netransparentních sazebnících bank hledat s lupou v ruce jak poplatek za zpracování hypotéky, tak poplatek za zřízení a vedení úvěrového účtu, dále poplatek za čerpání úvěru, poplatek za nedočerpání úvěru, sankční poplatek za dřívější splacení hypotéky, poplatek za povinné pojištění k hypotéce a tak dále.

Podle mého názoru je nefér, pokud se banky a jim spříznění ekonomové ohánějí odpovědností klienta a jeho svobodnou volbou v případě, kdy všem podmínkám nerozumí již leckterá přepážková pracovnice. A je nefér, že existují jednotné hypotéky, u kterých nejsou stanoveny žádné podmínky – žádný povinný účet u dané banky s přemrštěným poplatkem, žádné jiné zbytečné poplatky, jen úroková sazba.

Ano, bankovnictví je byznys stejně jako právní služby. Je však překvapivé, že většina bank si u nově sjednávaných hypoték tento neférový a kartelem zavánějící poplatek už neúčtuje. Najednou to možné je a výše úrokových sazeb u poskytovaných hypoték se to nijak nedotklo.

Bitva o poplatky tak už svého vítěze má - klienty bank, kterým už poplatek účtovaný není. A přiznejme si, k tomu by bez hromadných právních stížností na banky nikdy nedošlo. A za to bychom měli právníkům, byť jsou stejně jako banky motivováni ziskem, spíše poděkovat. Zaslouží si to více, než škodolibé posměšky za prohrané soudní spory.