GLOSA: Nekalepraktiky.com používají nekalé praktiky

V současné chvíli jsou ve hře čtyři velcí zprostředkovatelé. Trojice spojenců Poplatkyzpet.cz, Bankovnipoplatky.com a Jdeto.de, kteří se rozhodli, že společný postup bude efektivnější, než když každý bude obhajovat své klienty proti bance zvlášť.

Projekty Společná aktivita Poplatkyzpět.cz, Bankovnípoplatky.com, Jdeto.de Plná moc a registrace zdarma, v případě, že dojde k soudnímu sporu pak soudní poplatek (u vymáhané částky do 10 tisíc korun je poplatek 400 korun).

V případě neúspěchu žádné další náklady pro klienta.

V případě úspěchu klient dostane na účet navrácené poplatky za vedení úvěrového účtu + soudní poplatek (cca 400 korun) + úroky za prodlení, což však bude zanedbatelná částka. Výhody: klient v případě neúspěchu neriskuje víc než 400 korun, silná klientská základna, a tudíž dobrá vyjednávací pozice vůči bankám. Nekale-praktiky.cz Plná moc, registrace i soudní poplatek jsou zdarma.

V případě úspěchu klient zaplatí 25 procent z vymožené částky.

V případě neúspěchu klienta žádné náklady nečekají. Výhody: klient neinvestuje víc než 25 procent z vymožené částky, a to i v případě odvolání plné moci.

Čtvrtého hráče, Nekale-praktiky.com, do party nevzali. Důvod? Rozdílný přístup k tomu, jak získat odměnu za služby, které klientům poskytují (viz box). Ačkoli se způsob financování liší, nedá se jednoznačně říct, že by některý ze způsobů byl lepší či horší.

V zásadě platí, že v případě úspěchu klient neplatí buď nic (Bankovnípoplatky.com a spol.), nebo 25 procent z vymožené částky (Nekale-praktiky.cz). V případě neúspěchu buď soudní poplatek cca 400 korun (BP a spol), nebo nic (NP). Všechny projekty přitom počítají s tím, že náklady na advokátní služby a případné další výdaje zaplatí banky, které prohrají soudní spory.

Při výběru partnera, kterému svěří plnou moc, by však měli lidé zvážit ještě jednu stránku věci. Tou je stránka "čistého podnikání". A právě tady nastává okamžik, kdy Nekalé praktiky selhaly. Ve chvíli, kdy začalo být patrné, že trojice spojenců získává víc klientů, snaží se nalákat příznivce využitím dobrého jména konkurence.

Jak? Stačí v internetovém vyhledávači zadat www.bankovni-poplatky.com. Ačkoli je tato adresa snadno zaměnitelná za www.bankovnipoplatky.com, přesměrováni budete na stránku Nekalých praktik, na které nabízejí svou službu.

Dole na stránce se sice krčí prohlášení, že nemají nic společného se serverem Bankovnipolatky.com, ale toho si nejspíš většina klientů nepovšimne.

Nekalé praktiky tak využívají dobrého jména konkurence ve svůj prospěch, což sice možná mohou obhájit před zákonem, ale i tak je to poněkud nekalé.

Vyjádření představitelů obou domén

Patrik Nacher, www.bankovnipolatky.com zjistil, že na nápadně podobné adrese - http://www.bankovni-poplatky.com/ - vznikl projekt Nekalé praktiky. "Musím říci, že jsem smutný, že někdo parazituje na značce a aktivitě, kterou se snažím rozšiřovat už více než sedm let. Faktem je, že tímto jednáním autoři v zásadě naplňují název vlastní aktivity."

Josef Mezulián, www.nekale-praktiky.cz: "Jsou to domény, které vlastníme my, je běžné, že si někdo koupí doménu s nějakým názvem. V tomto plně důvěřuji svým spolupracovníkům, kteří mě ujistili, že to je v pořádku. Nechci to víc rozvádět. Nechci ani s nikým soupeřit. Snažíme se završit akci, do které jsme šli, musíme se teď soustředit na práci, kterou chceme dokonat."