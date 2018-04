Poprvé v Česku se budou děti ve škole učit, jak nespadnout do dluhů

Do základních škol přivádí revoluční novinku město Liberec. Právě tam mohou školáci vyzkoušet novou speciální vzdělávací počítačovou hru, která je má naučit hospodařit s penězi tak, aby se nedostaly do problémů.

Projekt je určený pro žáky druhého stupně a liberecké školy se do něj hlásí dobrovolně. Hra je postavená na reálných situacích. "Žák si hraje s konkrétní rodinou, s jejím rozpočtem. Má na výběr ze tří dovolených a musí přizpůsobit život rodiny tomu, aby na dovolenou mohla jet. Musí umět šetřit," vysvětlila základní princip Eva Polachová ředitelka Akademie vzdělávání společnosti OVB Allfinanz.

PILOTNÍ PROJEKT Liberecké základní školy jsou v Česku první, které projekt vyzkoušejí. Pokud se osvědčí, rozšíří se novinka i do dalších měst a krajů. Náplní jsou výukové podklady, testy, ale také internetové aplikace, které žáky motivují a doplňují učivo o penězích, šetření, dobrých a špatných smlouvách, úvěrech.

Systém se snaží napodobit i atmosféru v rodině, když dítě začne šetřit. Na to, aby uspořil na dovolenou, má ve hře šest měsíců. Žák například může matce zakázat pravidelnou návštěvu kadeřníka, ale to se rychle projeví na jejím faktoru štěstí a spokojenosti. Může přestat bratra posílat do houslí a otci nařídit brigádu. Všechna rozhodnutí mohou mít důsledky, mohou se na rodině negativně odrazit a školák s tím musí počítat. "Jeho úkolem je s rodinou si hrát," dodala Polachová.

"Kromě hry nabízíme libereckým základním školám i lektora, který by s dětmi problematiku prošel," doplnila Polachová. Škola dostane na internetovou aplikaci svůj vlastní přístup, který je anonymní, ale škola si v něm může najít hodnocení a známky žáků. Není to ale jen hra, ale prostředek k tomu, aby se žáci naučili alespoň trochu rozumět financím či úvěrům, naučí se číst lépe ve smlouvách, aby věděli, kterou je vhodné podepsat a kterou nikoliv.

"Některé firmy nejsou seriózní a staví svou strategii na tom, že lapí lidi, kteří nebudou schopni splácet půjčku. Ostatně některé firmy ani nechtějí, aby tito lidé spláceli, protože jinak by jim jejich byznys nefungoval," vysvětloval nebezpečí primátor Liberce Jiří Kittner. Podle něj by po speciálním projektu měly děti vědět, nač si dát pozor, před čím být ostražitý.

pOČÍTAČOVÁ HRA Nejzajímavější součástí je interaktivní hra založená na principu her zvaných "real strategy". Dítě je manažerem rodiny a má za úkol ušetřit na jednu ze tří možných dovolených tak, aby počítačoví rodiče ani děti nebyli nešťastní. Test má formu on-line komiksu.

"Nepředpokládám, že z dětí uděláme ekonomy, ale chceme, aby se v tom naučily orientovat a hlavně, aby poznaly, že ona supervýhodná nabídka na ulici není tak dobrá a že je dříve nebo později dovede do průšvihu."

Když se projekt v Liberci osvědčí, rozšíří se i do dalších regionů. Nápad podporují i ministerstva školství a financí, protože finanční gramotnost považují za velký problém. Program připravila finanční poradenská společnost OVB Allfinanz, školy ani Liberec hru neplatily.

"Od základních škol musíme společnost vzdělávat ve finanční gramotnosti a vést žáky k odpovědnosti a například jim ukázat, jak se vyrovnat s finančními komplikacemi. Liberec byl pro náš cíl ideálním regionem, protože má rozvinuté samostatné školství," vysvětloval smysl akce člen představenstva firmy Michal Knapp.