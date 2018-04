Poprvé v práci: Pozor na drby a pozdní příchody!

Budování dobrého dojmu v novém zaměstnání začíná „drobnostmi“. „Pro čerstvého absolventa bývají často první překážkou, kterou musí překonat, základní pracovní návyky. Patří k nim například pevná pracovní doba,“ upozorňuje Tomáš Morávek z poradenské firmy T&CC.

Ještě před pár měsíci vás příliš netrápilo, jestli se vám podaří vstát na první přednášku - vždy někdo okopíroval poznámky nebo udělal čárku do prezence. Teď pracujete od určité, pevně stanovené hodiny, a pokud to práce vyžaduje, trávíte v zaměstnání i přesčasy. Navíc úkoly, které máte na starosti, jsou zpočátku pravděpodobně nižší než vaše ambice.

Ale než se rozhodnete zůstat ještě o něco déle v posteli nebo si usnadnit práci při zakládání zpráv do archivu, uvědomte si, že nováčkovi všichni věnují zvýšenou pozornost. „Když přijde pozdě nebo nesplní některou ze svých povinností, nabíjí svému okolí zbraně pro pozdější použití,“ upozorňuje psycholog Tomáš Morávek. Že je důležité být od počátku důsledný a ukázat zájem o věc, potvrzuje i Martin Pokorný, manažer velké marketingové společnosti:

„Někteří nováčci jsou nadšení a nic pro ně není problém. S těmi počítám, i když třeba nejsou ze začátku úplně dobří. Bohužel některým lidem se dá jen těžko vysvětlit, že nejde jen o to, udělat si práci, ale také udělat ji dobře.“

Dejte si pozor na drby

Jestliže heslem pro plnění pracovních povinností je důslednost, při seznamování s kolegy se vyplatí udržovat lehký odstup, i když vám při kávě nabízejí informace o charakteru a osobním životě vašeho šéfa. „Pro absolventa je nabídka vstoupit do neformálních vztahů velikým lákadlem. Je zvyklý, že na tomto principu to fungovalo ve škole. Navíc se potřebuje co nejrychleji zorientovat v novém prostředí,“ říká Tomáš Morávek.

Vztahy na pracovišti jsou však ve srovnání se školou, kde se zájmy jednotlivců zpravidla nekřížily, mnohem složitější. Proto musí opatrně nakládat s novými sděleními. Absolventi považují tato sdělení za informace, ale stejně dobře to mohou být i nepotvrzené drby. Bez ohledu na hodnotu sdělení se vytváří nepsaná koalice, která může být do budoucna pro nového člena týmu velmi svazující.

Proto nabídne-li vám někdo už druhý den v práci účast na firemních drbech, měli byste podle Tomáše Morávka ihned změnit téma. Poznamenejte, že jste opravdu zvědaví, jak se situace vyvine, a dál se věnujte pracovním záležitostem. Vstupovat předčasně do neformálních vztahů na pracovišti je pro nováčka neznalého situace velmi riskantní.

Milana mylné „přečtení“ vztahů mezi kolegy málem donutilo, aby opustil práci, která mu vyhovuje a poskytuje i dobré finanční zázemí. Před necelými dvěma lety nastoupil jako obchodník do malé, ale dynamické firmy. Vztahy mezi kolegy mu připadaly ideální. „Když jsem si však uvědomil, jak tvrdě se tu bojuje o postup, šokovalo mě to. Na pomlouvání a rány pod pás jsem nebyl připravený. Ani na snahu zatáhnout mě do svého soupeření,“ vypráví Milan. Trvalo mu několik měsíců, než se s tím vyrovnal.

Počkejte s kritikou

Abyste poznali, jak se dá s konkrétním člověkem spolupracovat, nemusíte o něm nutně znát nejnovější drby. Lepší než na osobní život kolegů je důležité soustředit se na vlastní práci. Stejně jako ve vztazích s kolegy se vyplatí projevit upřímný zájem a zároveň si zachovat trochu zdrženlivosti.

„V každé firmě se najdou věci, které jsou zbyrokratizované a vůči nimž se dají klást otázky. Ptát se, proč to tak je, je v pořádku, ale hodnocení by si nováček měl nechat pro sebe,“ tvrdí Tomáš Morávek. Chcete příklad? Představte si nováčka, který v rámci boje proti zbytečnému papírování veřejně kritizuje systém dvojího zakládání materiálů. Ví, že ho zdržuje.

Zato už neví, že tento systém zavedl před nějakou dobou jeho manažer a že má svou logiku, i když skrytou - šéf se může spolehnout na to, že se mu žádný důležitý dokument neztratí. Nováček žádné změny nedosáhne, zato se jeho kritika osobně dotkne jeho šéfa.

Co udělá šéf? „Zkušenější šéf by pokýval hlavou, méně trpělivý by ho smetl přímo. Nebo by ho zaúkoloval,“ vysvětluje Tomáš Morávek. V praxi to znamená, že by dostal na starost projekt nebo obchodní schůzku - a neobdržel by dostatek informací k tomu, aby mohl dosáhnout úspěchu. „Manažer může snadno „sestřelit“ i zkušeného pracovníka, natož nováčka,“ podotýká Morávek.

Zvládnete-li tyto nástrahy, šéf i noví kolegové vás rádi podpoří v seznamování s pracovní náplní a poskytnou vám zpětnou vazbu, která vám umožní přesněji zhodnotit vaše výsledky a možnosti.

S případnou kritikou firemních poměrů by měl nováček počkat, než kolektiv lépe pozná a vybuduje si v zaměstnání silnější pozici