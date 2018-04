Poradci stavebních spořitelen nám spíš škodí, napsali někteří klienti iDNES.cz

Většinou čtenáři žádají redakci o radu, jak se mají chovat a zda jsou nabídky poradců výhodné pro klienty nebo pro poradce. Další skupinu čtenářů už vede jen snaha si postěžovat, jak "naletěli".

V naprosté většině se jejich zkušenosti týkají starých smluv o stavebním spoření, tedy smluv, které uzavřeli do konce roku 2003. Na ně stát přispívá maximální částkou 4,5 tisíce korun ročně a v některých případech jsou i výhodněji úročeny než smlouvy nové, uzavřené po roce 2004.

Předkládáme vám některé příběhy i s reakcí druhé strany, tedy stavební spořitelny, a s radou, jak se v podobných situacích chovat.

Poradci prý podávají nepravdivé informace

Asi nejvíc klientů stavebních spořitelen si stěžovalo na to, že jim poradci neříkají pravdu. To proto, aby přiměli klienty navýšit cílové částky.

Čtenářka z Brna se svěřila se zkušeností svých známých, kteří víc než šest let spoří na dvou smlouvách u Modré pyramidy, u obou s cílovými částkami 150 tisíc korun. Zhruba po šesti letech má každý naspořeno kolem 50 tisíc korun. Poradkyně Pyramidy je přesvědčila, že vzhledem k tomu, že jim již skončilo povinné pětileté období pro nárok na státní podporu, musí u svých smluv navýšit cílové částky, jinak jejich smlouvy budou zrušeny. Každá smlouva je nyní navýšena na cílovou částku 300 tisíc korun.

Klienti navýšením nezískali, na poplatku zaplatili celkem 3 000 korun (1 % z navýšení cílové částky) a přišli o výhodné úročení původních starých smluv. Navíc, pokud budou spořit tempem jako doposud, k naspoření 300 tisíc se dostanou za desítky let.

Jiná čtenářka z Prahy má následující zkušenost s poradkyní Českomoravské stavební spořitelny: "Kontaktovala mne moje poradkyně s tím, že jsem na své smlouvě o stavebním spoření na cílovou částku 300 tisíc korun naspořila už její polovinu, a že by tedy bylo vhodné ji navýšit."

Poradkyně čtenářce dále sdělila, že vzhledem k tomu, že ročně spoří 18 tisíc korun, tak s příspěvkem od státu 4,5 tisíce korun a s úroky bude mít zvolenou cílovou částku naspořenu zhruba za pět let. Bylo by tedy podle ní vhodné ji navýšit už teď. Jako argument uvedla, že vzhledem k tomu, že stát bude rušit státní podporu stavebního spoření, mohla by čtenářka o podporu přijít.

Po dotazech klientky na podrobnosti tohoto sdělení, jak to se státní podporou vypadá a jestli spořitelna přijala nějaká opatření, když, jak poradkyně tvrdí, bude zrušena státní podpora, poradkyně nic podrobného nesdělila. Pouze ji stále přesvědčovala k navýšení. I když klientka připouští, že o navýšení uvažuje, přístup poradkyně jí přišel neprofesionální. Na dotazy týkající se postupu stavební spořitelny poradkyně nebyla schopná odpovědět, pouze argumentovala tím, že stát podporu stavebního spoření brzy zruší.

Poradce honorujeme na provizním principu, uvádějí spořitelny

K problematice finančních poradců se vyjádřily pouze tři stavební spořitelny, Českomoravská stavební spořitelna, Modrá pyramida a Stavební spořitelna České spořitelny. První dvě disponují velkou sítí svých poradců. Spořitelny je honorují na základě provizí za sjednané obchody. Je tedy v zájmu poradců uzavírat co nejvíc lukrativních obchodů a může se stát, že ne vždy je to pro klienty výhodné.

Stavební spořitelna České spořitelny prodává své produkty prostřednictvím obchodních sítí České spořitelny - její vlastní pobočkové sítě a sítě jejích externích poradců. Nedisponuje tedy svou vlastní prodejní sítí. Poradci v České spořitelně - zaměstnanci banky - nejsou za prodej produktů stavebního spoření odměňováni provizním systémem, odměnu ve formě provize dostanou poradci z externí sítě banky.

informujte nás o finančním bezpráví Nejste spokojeni se službami či řešením svého problému v bance, pojišťovně či jiné finanční instituci? Neuznali vám reklamaci, na kterou máte nárok, či jste snad přišli v důsledku nefér jednání některého z finančních domů o peníze?



Tento článek vznikl na základě podnětů, které nám čtenáři zaslali do redakce. Podobné zkušenosti nám můžete zasílat na adresu finance@idnes.cz . Rádi vám pomůžeme problém řešit či na něj alespoň veřejně poukázat.

Poradci jsou neodbytní

Další čtenář z Brna si postěžoval, že si neví rady s poradci Modré pyramidy, kteří se ho pod různými záminkami snaží přesvědčit, aby se dostavil kvůli své smlouvě k nim do kanceláře. "Jedna poradkyně mi tvrdila, že za ní do kanceláře musím přijít, protože mě má na starosti a s mou smlouvou je potřeba něco udělat. Je to prý velmi důležité, abych mohl v klidu dál spořit," píše čtenář.

Poté, co schůzku odmítl, protože věděl, že jeho smlouva je naprosto v pořádku a on sám nemá důvod s ní nic dělat, poradkyně přitvrdila a řekla mu, že se s ním musí sejít, jinak bude mít kvůli němu problém se svým nadřízeným. I tento čtenář byl chováním poradkyně rozezlen, její jednání pokládá za velmi nevhodné, zavánějící vydíráním.

Poradce o klienta nemá zájem

Na druhou stranu se klient může setkat i se situací, kdy se mu poradce, který ho má na starosti, nevěnuje vůbec. "Měla jsem uzavřenou spořicí smlouvu u Lišky. Za celých pět let se mi poradce ani jednou neozval. Dokud jsem spořila, nepotřebovala jsem nic řešit. Pak jsem si chtěla vzít úvěr ze stavebního spoření a to už jsem nevěděla, jak to udělat," napsala nám čtenářka z Liberce. Obrátila se tedy na poradce. Po několika jednáních úvěr získala, nicméně se vyskytly určité nesrovnalosti s dokladováním účelu úvěru, jeho čerpáním a tím začaly i problémy s poradcem.

Klientka potřebovala poradit: "Kdykoliv jsem ho volala, odbyl mě, že nemá čas, že má zrovna jednání s klientem a že moje smlouva je už vyřešená a on na ní nevidí nic nejasného. Když jsem za ním přišla do jeho kanceláře v hodinách, kdy tam měl být, bylo vždy zavřeno." Nakonec vyhledala jiného zaměstnance spořitelny, který jí pomohl. Potřebovala pouze vysvětlit nějakou drobnost.

Poradce by měl klienta kontaktovat alespoň jednou do roka

Liška disponuje sítí v počtu přes 2 800 poradců, přičemž na jednoho poradce připadá v průměru 700 klientů. V případě Pyramidy je to 1 600 poradců, jeden má na starosti 500 až 800 klientů, záleží na zkušenostech poradce.

Podle vyjádření zástupců stavebních spořitelen finanční poradci své klienty kontaktují nejčastěji písemně či telefonicky s tím, že na prvním místě je především osobní jednání s klientem. Impulzem pro kontakt ze strany poradce jsou hlavně novinky a mimořádné akční nabídky spořitelen, se kterými by měl poradce klienta seznámit. Pravidelný kontakt, alespoň jednou do roka, by měl být samozřejmostí.

Poradci jsou pro kontakt se zákazníky pravidelně školeni. "Máme vypracovaný velice kvalitní systém vzdělávání, kterým všichni poradci procházejí," uvedla Hana Vaněčková, tisková mluvčí Modré pyramidy. "Poradce školíme jak v prodejních dovednostech, tak ve znalostech produktů. Samozřejmě ‚nováčky‘ školíme častěji, i několikrát měsíčně, ostatní zhruba jednou měsíčně," dodala Vaněčková.

Důvěřuj, ale prověřuj

Pochopitelně nelze házet všechny poradce do jednoho pytle. Naprostá většina z nich pracuje spolehlivě a v zájmu klientů. Jak se však zachovat, když se vás bude poradce snažit k něčemu přemluvit? Není nic snazšího než si jeho informace ověřit i z jiných zdrojů. Možností je víc, můžete vyhledat jiného pracovníka a s návrhem vašeho poradce ho seznámit, případně vznést dotaz na informační klientskou linku -telefonicky nebo e-mailem.

Pokud si už nevíte rady, můžete svou situaci řešit stížností. Stavební spořitelny jich ročně evidují několik stovek, přičemž všechny pečlivě analyzují a vyvozují z nich závěry.