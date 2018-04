Poradci vyřeší i netypické případy

Jejich seznam najdete na www.kdpcr.cz. Na poslední desítku otázek odpovídá daňový poradce František Brabec.

91. Mám plně invalidního manžela, a tak bych uvítala odečíst si od základu daně i dar, který poskytnu manželovi. Nevím, zda tam nedojde ke střetu zájmů, a dále nevím, zda postačí jen potvrzení příjemce daru, kde uvedeme částku, a že byla použita například na rehabilitaci.

Pokud je příjemcem manžel, kladl bych určitě důraz na pečlivé prokázání použití daru, nejlépe když jej dárce sám zakoupí. Potvrzení o předání peněz se závazkem příjemce použít dar na sjednaný účel se také běžně používá a u neziskových organizací se k němu obvykle už nic dalšího nepřipojuje, ale u obdarovaných fyzických osob, a zejména když jde o manžela, bych byl minimálně pro kopii dokladu o nákupu věci a podobně.

92. Zaměstnavatel mi poskytl k výkonu zaměstnání osobní automobil. Kromě služebních cest využívám auto po dohodě se zaměstnavatelem i k soukromým účelům. Promítne se tento bonus od zaměstnavatele ve výši zaplacené daně?

Pokud zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo i k soukromým účelům, považuje se každý měsíc za příjem zaměstnance 1 procento vstupní ceny vozidla, minimálně částka 1000 korun. Vždycky se vychází z ceny vozidla včetně daně z přidané hodnoty, u vozidla pronajatého nebo na leasing se počítá se vstupní cenou evidovanou u vlastníka (leasingové společnosti). Tato částka se zaměstnanci měsíčně přičítá k příjmu v rámci mezd, takže vám byla pravděpodobně již zdaněna.

93. Jak mám postupovat, když chci svěřit své daně poradci?

Daňovému poradci udělíte plnou moc na zpracování a podání daňového přiznání. Zároveň spolu uzavřete obvykle písemnou smlouvu o dílo či smlouvu mandátní, ve které si dohodnete odměnu za práci. Podepsanou plnou moc musíte do 2. 4. 2007 podat vašemu finančnímu úřadu, aby byla lhůta pro podání přiznání prodloužena do 2. července. Plnou moc můžete podat osobně do podatelny nebo poslat poštou, eventuálně i faxem, ale do tří dnů musíte podání zopakovat písemně.

94. Zrušil jsem životní pojistku. Jak se zrušení promítne v daňovém přiznání?

Zákon o daních z příjmů pro takový případ stanoví povinnost přiznat v roce zrušení pojistky veškeré pojistné, které jste si dříve odečetl jako nezdanitelnou částku, jako ostatní příjem dle § 10 zákona (Příloha č. 2). Výjimkou je případ, kdy dojde ke zrušení smlouvy, ale není vyplaceno pojistné plnění ani odbytné a hodnota pojištění je převedena na novou smlouvu, která taktéž splňuje podmínky pro uplatnění nezdanitelné částky. O zdanění odbytného, pokud vám bylo vyplaceno, se již postarala pojišťovna a zdanila vám ho srážkovou daní ve výši 25 procent.

Opět vám pomáháme s daněmi

95. V minulém roce, kdy jsem podával daňové přiznání za rok 2005, jsem využil služeb daňového poradce. Vzhledem k objemu odvedené práce se mi zdála jeho odměna dosti vysoká. Ceny služeb daňových poradců jsou stanoveny smluvně, nebo existují maximální možné ceny?

Veškeré ceny daňových poradců jsou stanoveny smluvně na rozdíl třeba od advokátů, kteří mají volbu mezi advokátním tarifem a smluvní cenou. Nicméně i advokáti si v naprosté většině sjednávají svoji odměnu jako smluvní. Abych mluvil za sebe, snažím se při stanovení požadované odměny vždy přihlížet k sociální situaci klienta, ale máme volný trh a cena se vytváří na základě nabídky a poptávky jako ve většině jiných odvětví.

96. Mé nezletilé dítě se účastnilo natáčení televizní reklamy. Za spolupráci získalo 5000 korun. Jak je tento příjem zdaněn? Je třeba podat daňové přiznání?

Příjem za účinkování v televizní reklamě patří do příjmů z poskytnutí autorských práv a obecně není od daně osvobozen. Pokud však dítě nemá i jiné zdanitelné příjmy a nepřekročí za rok v úhrnu částku 15000 korun, nemá povinnost daňové přiznání podávat. V opačném případě jej zastupuje zákonný zástupce, tedy jeden z rodičů.

97. Lze uplatnit v ročním zúčtování úroky z úvěru na podporu nového bydlení poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení (takzvané půjčky pro mladé)? Jak postupovat, pokud lze uplatnit?

Jako nezdanitelnou část základu daně je možné odečíst pouze úroky z úvěrů na financování bytových potřeb od stavebních spořitelen a z hypotečních úvěrů od tuzemských a zahraničních bank včetně jejich poboček. Úroky z úvěru od Státního fondu rozvoje bydlení odečíst nelze.

98. Jsem nevidomý a potřeboval bych vyplnit daňové přiznání. Existují pro takto postižené občany speciální daňoví poradci?

Obávám se, že speciální daňoví poradci pro nevidomé nejsou, ani si nevzpomínám, že by některý kolega uváděl, že by byl takto specializován. Při jednání v daňových věcech bude nevidomý potřebovat zákonného zástupce schopného komunikovat jak s nevidomým, tak se správcem daně, či případně i s daňovým poradcem.

99. Jaké dostanu penále při podání dodatečného přiznání, a musím je platit vždy?

Zda dostanete penále z dodatečného přiznání, záleží na výši doplatku na dani (penále do 100 korun ročně se nepředepisuje), ale v zásadě je dostanete vyměřené vždy, protože nabíhá ze zákona a finanční úřad je pouze sděluje. Můžete si požádat o prominutí penále z důvodu odstranění tvrdosti, ale žádost podléhá poplatku 1000 Kč a proti verdiktu se nelze odvolat.

100. Finanční úřad mi za rok 2005 vrátil daň. Je to příjem v roce 2006 zahrnovaný do základu daně, nebo je to opět ostatní příjmová položka?

Přeplatek na dani z příjmů není zdanitelným příjmem, protože daň z příjmů není daňovým výdajem.