Poradenská firma: FiM

Počet schůzek: 1

Náklady: 2000 Kč

D oporučení:

1500 Kč měsíčně na stávající stavební spoření (za 8 let a 4 měsíce nárok na řádný úvěr se sazbou 4,9%, měsíční splátka max. 1140 Kč/měsíc, dle konkrétního tarifu)

1500 Kč měsíčně na ínvestiční životní pojištění (Generali): 20% riziková složka, zbývajících 80%: 40% do smíšených fondů, 60% do akciových – doporučený poměr), slibované zhodnocení 8% p.a.

100 000 Kč: jednorázová investice do programu Immofinanz – investice do cenných papírů, slibován garantovaný výnos 9,24% p.a.

v horizontu 5 let hypotéka: předpokládaná výše úvěru 740 tisíc (min. 160 tisíc k dispozici z Immofinanz), doporučena na 25 let s 3-letou dobou fixace (za 8 let a 4 měsíce vznikne nárok na úvěr ze stavebního spoření, tj. cílovou částku 300 tisíc bude možné použít na mimořádnou splátku hypotéky (k plánu přidána kalkulace splátek úvěru)

O bjektivní hodnocení:

- zhodnocení v investičním životním pojištění v konzervativní strategii: 8 % je nepravděpodobné

- produkt Immofinanz není tak konzervativní produkt, jak předkládáno - jedná se o akciový titul obchodovaný na burze, skrývá v sobě riziko, o garanci 9,24% nemůže být řeč

- investiční životní pojištění není pravý produkt na 5 let (krátký časový horizont), produkt Immofinanz je příliš rizikový.

+ z oblasti pojištění vybrán produkt lepší, než jakým by bylo kapitálové životní pojištění

+ doporučení obsahuje návrh pokračovat ve spoření do SS

+ řešení bydlení v kombinaci hypotéky se stavebním spořením