Poradenská firma: ZFP

Počet schůzek: 2

Náklady: 0 Kč

D oporučení:

100 tisíc uložit hned na mimořádný účet kapitálového životního pojištění ČSOB (rizikové zajištění plus ručení k budoucímu úvěru na bydlení; ročně cca 2% slibovaný průměrný výnos) + 500 Kč na běžný účet kapitálového životního pojištění u ČSOB (slibovaný výnos cca 2,6% p.a.; celkem tedy slíbeno cca 5% p.a.)

1.500 Kč na stávající stavební spoření

500 Kč na penzijní připojištění (založit)

500 Kč na „Program daňových úlev“ (důchodové pojištění)

každý druhý rok navíc založit novou smlouvu o stavebním spoření a provádět „kolečko“ ; první již do konce roku 2004



O bjektivní komentář: nedostatečné

- vůbec neřeší problém bydlení

- životní pojištění:

- zhodnocení 5% p.a. je nadhodnoceno

- vklad na 100 000 Kč do KŽP je chybou, lepší je portfolio

- doporučení vkladu ze SS do KŽP: existuje výnosnější varianta

- použití stavebního spoření - má doporučit spořit 1500 Kč/mesíc do starého SS a čerpat podporu 4500 Kč

? použití pp je dobré, jen je otázkou, zda jej klientka potřebuje a zda tím neohrozí cíl bydlení



samotné kolečko: „spousta práce s minimálním efektem“ (nepřinese další státní podporu, jen umožní použít státní podporu a nevázat prostředky, je nutné platit poplatky za více smluv o SS, k první „kolečkové“ smlouvě již nyní není důvod