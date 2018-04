Poradenství zadarmo ho stálo 80 tisíc korun, většinu jeho peněz

Zprostředkovatelé někdy říkají, že radí zdarma, příjem mají totiž z provizí z uzavřených produktů. A tyto provize zaplatí nakonec vždy klient, který je mnohdy překvapen, co ho bezplatná rada stála.

Vyměňte jednu pojistku za jinou - rada za všechny peníze

V roce 2003 navštívil Pavla pan Miroslav. Říkal si finanční poradce i přesto, že zastupoval jen jednu pojišťovnu. Poradil Pavlovi sjednat si kapitálové životní pojištění (KŽP) na 1 000 korun měsíčně, které s ním následně uzavřel. Rada byla samozřejmě zadarmo.

Co znamená Kapitálové životní pojištění Kombinace pojištění se spořením s garantovanou mírou výnosu. Pojišťovna garantuje výnosy tak, že nakoupí státní dluhopisy.

Po započtení nákladů jsou výnosy i při ponechání pojistky do konce velmi nízké, na hranici inflace, nebo mnohdy i pod ní. Investiční životní pojištění Na rozdíl od kapitálového pojištění je možné část peněz určenou na spoření investovat do fondů, a v dlouhodobém horizontu tak dosahovat lepšího zhodnocení.

Investování je zatíženo řadou poplatků a vychází obvykle výrazně dráž než přímé investování do stejných fondů.

Lze snadno měnit spořicí i pojistnou částku a moderní pojištění nabízí mnoho variant připojištění.

Některá IŽP jsou vhodná jako pojištění.

Po pěti letech se za Pavlem zastavil pan Martin, jiný zástupce stejné pojišťovny (Miroslav v té době už dělal něco úplně jiného), aby revidoval Pavlovy potřeby a pojistky. Pochopitelně opět bezplatně.

Nový poradce zjistil, že Pavel má ještě staré nemoderní KŽP a zadarmo doporučil změnu. Poradil mu původní smlouvu ukončit a založit nové úžasné moderní investiční životní pojištění (IŽP).

Pavel do té doby poslal na pojištění kolem 70 tisíc korun, odbytné, které dostal při ukončení smlouvy, však bylo pouze 35 tisíc korun. Nové pojistné bylo 2 000 korun měsíčně. Pavel však stále platil tisícovku a druhá se platila z oněch 35 tisíc korun převedených z prvního pojištění.

Poradce Martin se za Pavlem stavil ještě jednou v roce 2011. Po třech letech už přestalo být moderní i druhé pojištění a chtělo to zase změnu. Proto doporučil Pavlovi i druhé pojištění zrušit, zůstatek převést na třetí pojištění a snížit platbu pojistného na 500 korun měsíčně.

Nespořil sobě, ale do kapsy pojišťovákům

V roce 2013 se Pavel rozhodl pojištění ukončit a vybrat peníze. Za těch 10 let zaplatil na pojistném přes 110 tisíc korun a ty teď potřeboval využít. K jeho překvapení mu však pojišťovna poslala pouze 30 tisíc korun. A to přesto, že trhy v době jeho investice převážně rostly (vzhledem k pravidelné investici by byl v plusu).

Pavlovo pojištění Celkem zaplaceno: 110 000 korun

Náklady na pojistné krytí (odhad)*: 15 000 korun

Náklady, poplatky, penále: 65 000 korun

Odbytné: 30 000 korun * Konkrétní rozdělení na náklady na pojistné krytí (riziko), náklady a spořicí složku v případě Pavlových pojistek nelze provést, protože pojišťovna konkrétní údaje nesděluje. Jde tedy o nadsazený odhad na základě ceny pojištění na trhu. Odbytné jsou peníze, které Pavel dostal.

Náklady a poplatky v tomto případě sebraly kolem 60 procent investovaných peněz.

Většina z více než 80 tisíc korun, o které klient přišel, se ztratilo na provizích za uzavření smlouvy (malá část byly náklady na riziko a náklady pojišťovny). A ty jsou v případě spořicích a investičních pojistek vysoké. Na provizní náklady v současnosti jde často i něco kolem dvouročního pojistného.

Poplatky v životním pojištění Počáteční náklady (z nich se hradí provize): často až dvojnásobek ročního pojistného.

(z nich se hradí provize): často až dvojnásobek ročního pojistného. Poplatky za správu pojištění, inkasní poplatky atd.: obvykle v řádu desetikorun měsíčně.

atd.: obvykle v řádu desetikorun měsíčně. Vstupní poplatky do fondů: 0 - 5 % (někdy jako rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou).

0 - 5 % (někdy jako rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou). Roční poplatky za vedení fondu na straně pojišťovny: 0 - 2 %. Kromě správcovských poplatků fondu, do kterého se investuje, je ještě obvyklé, že si správcovské poplatky účtuje pojišťovna.

Pokud by Pavel měl za celou dobu jen jednu smlouvu, nebylo by to tak bolestivé. Ale protože smlouvu zakládal třikrát, tak většinu času platil samé provize a jen malou část peněz skutečně investoval. Část těchto provizí inkasovali přímo i poradci. I když oba radili Pavlovi zadarmo, jejich rady se nakonec pěkně prodražily.

Velká část trhu zprostředkovatelů žije z "přebouchávání"

Tomu, co udělal Martin, se slangově říká přebouchávání pojistek. Na trhu je to bohužel dost častá praktika a často dochází k tomu, že poradce jedné společnosti přebouchá pojistky, které udělal někdo jiný. Nebo poradce přejde od jedné společnosti ke druhé a předělá pojistky, které udělal dříve, aby znovu inkasoval provize.

Že nejde o ojedinělý problém, ukazují i statistiky pojistného trhu. Ročně je uzavřeno kolem jednoho milionu nových smluv životního pojištění, ale na druhou stranu je jich více než milion zrušeno a ročně kolem 200 tisíc smluv ubude. Na trhu méně bonitních klientů je přeporadcováno. Prostor pro nalezení nových klientů se zmenšuje a pokud se má masa zprostředkovatelů uživit, pak je nezbytné, aby se stále dokola uzavíraly nové a nové smlouvy stávajícím klientům. Proto se bude tlak na přepisování smluv ještě zesilovat. Nyní životní pojistky vydrží v rozpětí čtyři až osm let, i když se sjednávají na desítky let.

Předplacené poplatky I investování do fondů je zatíženo poplatky, jde o vstupní poplatek a poplatky za správu.

Vstupní poplatky jdou celé na úhradu provizí a nákladu na distribuci.

Při pravidelné investici je možné je takzvaně předplatit, čili zaplatit poplatky (se slevou) dopředu za stanovené období.

Kromě přepisování pojistky pojistkou je na trhu i další nový trend. Vyspělejší poradci nahrazují investice do životních pojistek investicí do fondů s předplaceným vstupním poplatkem na dlouhou dobu. Investice do fondů přímo je skutečně výhodnější, než investice přes IŽP z celé řady důvodů. Předplacený poplatek však funguje podobně jako náklady na provize u IŽP. Při předplacení investice na 30 let jdou peníze prvních 12 až 15 měsíců na provize. Přitom 30 let je dlouhá doba, během které se změní jak produktová nabídka, tak řada okolností v životě investora. A tyto změny pak mohou znamenat další náklady a poplatky. Stejně jako není výhodné předplácet na 30 let telefonního operátora, nebo nájem, nemá to smysl ani u investování.

Nenechte se uvrtat do opakovaného placení provizí

Pokud chcete své prostředky investovat a zároveň se chcete vyhnout neustálému opakovanému placení provizí, dodržujte následující zásady: