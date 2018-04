Absolvoval jsem střední odborné učiliště stavební, nyní mám za sebou půlroční kurs německého jazyka a chci se ucházet se o práci. Je možné se nějak připravit na otázky, které mě u vstupních pohovorů čekají? Kde bych mohl zjistit, co všechno po mně bude zaměstnavatel u pohovoru chtít?Kromě toho, že podobnou problematikou se zabývá řada poradentských center, je možné tyto informace požadovat po pracovnících úřadů práce. Další možností je zeptat se svých bývalých spolužáků, kteří už do zaměstnání nastoupili. Řadu zajímavých informací pak nabízí publikace, kterou vloni vydal kolektiv autorů z Ústavu pro informace ve vzdělávání a která se jmenuje Absolventi na trhu práce Co zaměstnavatelé očekávají? Knížka se zabývá tím, jaké vlastnosti a dovednosti zaměstnavatelé u absolventů škol hledají. Vznikla ze závěrů rozsáhlého průzkumu, který Ústav pro informace ve vzdělávání provedl začátkem roku 1998 mezi zaměstnavateli. Pokud jde o absolventy středních odborných učilišť, stojí podle výsledků studie na prvním místě v požadovaných vlastnostech smysl pro kvalitu a smysl pro hospodárnost. Tyto dovednosti uvedlo jako "zcela nezbytné" či "velmi důležité" kolem osmdesáti procent dotázaných. Je tedy zjevné, že zaměstnavatelé preferují spíše takové vlastnosti, které souvisejí s celkovým přístupem k práci a loajalitou k firmě. Ryze odborné dovednosti, ochota učit se, ústní i písemný projev - to vše je z hlediska zaměstnavatelů v pořadí důležitosti až na dalších místech. "Zaměstnavatelé především vyžadují - což je logické - , aby jejich zaměstnanci neplýtvali prostředky firmy. Dalo by se také říci, že od zaměstnanců se očekává, že budou mít smysl pro stejné ekonomické chování jako vedení," píše se v publikaci. Zběhlost v cizích jazycích je v případě absolventů středních odborných učilišť v porovnání s ostatními položkami na žebříčku důležitosti relativně málo vyhledávaná.