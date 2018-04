Studuji druhým rokem na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci a chtěla bych příští rok studovat v zahraničí. Jak mám postupovat - nebo spíš - co všechno musím zařídit?Asi nejlepší bude obrátit se na brněnské Akademické informační centrum, které se touto problematikou přímo zabývá. Řadu užitečných informací lze vyčíst v publikaci "Za studiem do ciziny", kterou právě centrum vydává. Z ní je možné dozvědět se, jak školství v zahraničních zemích vypadá, za jakých podmínek je možné tam studovat, jak se přihlásit, co to bude stát - a třeba také to, jaké tituly je možné na zahraničních školách získat. Odborníci z AIC tvrdí, že připravovat se na odjezd za studiem do zahraniční je nutné už zhruba rok až osmnáct měsíců před plánovaným zahájením studia. Tehdy by člověk měl prozkoumat katalogy univerzit, (které bývají k dispozici v poradentských centrech), podívat se na internet, projít si dostupné informační materiály. Důležité je porovnat programy jednotlivých univerzit, ověřit si jejich akreditaci, srovnat výši školného, ale také umístění škol a jejich velikost. Následně je vhodné vytypovat si pět až šest univerzit a svůj výběr konzultovat s pracovníkem poradenského centra. Pak je třeba zjistit termíny uzávěrek přihlášek. Tím ovšem bádání nekončí - je nutné se dozvědět, jaké jsou možnosti získání stipendia nebo nějaké jiné formy finanční pomoci. A pak také, jaké vstupní testy se musí absolvovat. Například ten, kdo by chtěl studovat ve Velké Británii, musí doložit svou znalost angličtiny různými zkouškami Zhruba dvanáct měsíců předem je potřeba napsat na vybrané univerzity, vyžádat si podrobnější informace a přihlášky, a přihlásit se na vstupní testy. Na vlastní vysoké škole by si pak člověk měl vyžádat výpis z indexu a zajistit jeho soudně ověřený překlad. Student by ve svém vlastním zájmu měl dále požádat svoje vyučující o napsání doporučujích dopisů. Nejpozději zhruba devět měsíců předem je potřeba odeslat vyplněnou přihlášku.