Zajímalo by mě, zda existuje možnost studovat na vysoké škole esperanto a to kdekoliv na světě. Ráda bych se učila esperanto buď jako hlavní obor, nebo jako jazyk k jinému hlavnímu oboru - například právu nebo ekonomii.O možnostech studia esperanta jako samostatného oboru na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí nám není známo nic bližšího. Domníváme se, že esperanto lze studovat pouze v rámci speciálního kursu. Některé univerzity tyto kursy (většinou letní) pořádají - víme například o americké San Francisco University nebo University of Hartford. Nejlepší by asi bylo obrátit se na příslušné esperantské svazy či informační centra.