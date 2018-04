Stále se píše o tom, že bude letos velká šance dostat se na vysokou školu. Platí to o všech oborech? Kam je nejlépe se přihlásit, aby měl člověk co nejlepší vyhlídky u zkoušek uspět?Zájemci o studium na vysoké škole mají letos skutečně až o polovinu větší šanci být přijati, než tomu bylo v minulých letech. Ve školním roce 1995/1996 byla totiž prodloužena povinná školní docházka z osmi na devět let, a letos tedy bude maturovat méně studentů. Šance "dostat se" však není u všech oborů stejná. Velká konkurence bude i nadále panovat mezi uchazeči o studium na humanitních, právních, uměleckých, lékařských a ekonomických oborech. Nejlepší vyhlídky na přijetí budou tedy mít zájemci o technické obory, kterým také odborníci předpovídají lepší vyhlídky na pozdější uplatnění v praxi. Poměr mezi přihlášenými a zapsanými studenty technických a příbuzných oborů vysokých škol, který byl 1,8: 1, se pravděpodobně ještě sníží. Statistiky úřadů práce a personálních agentur dokazují, že zatímco počet nezaměstnaných absolventů humanitních oborů stoupá, poptávka po absolventech vysokých škol technického zaměření roste. Podle průzkumu trhu práce Strojní fakulty Českého vysokého učení technického z dvaačtyřiceti úřadů práce jich sedmadvacet neevidovalo žádného nezaměstnaného absolventa svých oborů. Pouze dva registrovaly více než dva bývalé studenty strojní fakulty bez zaměstnání. Šetření Centra pro studium vysokého školství zjistila, že největší poptávka je po absolventech elektrotechniky a telekomunikací. Ministr školství Eduard Zeman očekává, že si letos podá přihlášku na vysokou školu asi devatenáct tisíc čerstvých absolventů středních škol, To je asi o třicet tisíc méně než vloni. Z těchto uchazečů bude přijato zhruba pětaosmdesát procent. Nejvíce přihlášek jako tradičně pošlou absolventi gymnázií - asi jedenáct tisíc. Ze středních odborných škol a středních odborných učilišť s maturitou bude o přijetí usilovat asi šest tisíc studentů. Na vysokou školu se budou hlásit také dvě tisícovky absolventů nástavbového studia. Zájem o studium na vysoké škole zřejmě vzroste u maturantů z dřívějších let. Lze očekávat, že jejich počet se zvýší z loňských 56 000 až na sedmdesát tisíc dřívějších maturantů.