Slyšela jsem o možnosti účastnit se letních institutů ve Spojených státech. Co přesně to znamená a kdo to pořádá, jak je možné se přihlásit?Možnost ucházet se o účast na některém z letních institutů amerických studií v USA nabízí každoročně Fulbrigtova komise v Praze. Instituty jsou pořádány od konce června na několika amerických univerzitách. Každý z institutů obsahuje zhruba měsíční program přednášek, seminářů či diskusí na dané univerzitě, doplněný o krátkodobé i dlouhodobé exkurze k danému tématu a o setkání s předními osobnostmi politického i kulturního života USA. Vhodnými uchazeči jsou vysokoškolští pedagogové, vedoucí kateder, specialisté připravující studijní osnovy, autoři vysokoškolských či středoškolských učebnic, kteří se zabývají amerikanistikou, jsou dostatečně motivovaní a erudovaní, a jejichž cílem je zabudovat nové poznatky o kultuře, společnosti, vývoji a institucích USA do své další pedagogické i odborné práce. Fulbrigtova komise může na každý z těchto institutů nominovat jednoho účastníka. Uzávěrka přihlášek je 25. února letošního roku. Veškeré výdaje spojené s účastí zájemce hradí americká strana, která si také proto vyhrazuje právo konečného výběru žadatelů z jednotlivých zemí. Pro toho, kdo by měl zájem o jiné studium ve Spojených státech, pořádá Fulbrightova komise řadu odborných seminářů, na kterých je možné získat mnoho užitečných informací. Semináře se konají vždy ve čtvrtek od 16.45 hodin přímo v Poradenském centru Fulbrigtovy komise, ve druhém patře Hotelu Olšanka, Táboritská 23, Praha 3. 17. února proběhne přednáška s názvem Fulbrigtova stipendia, o týden později bude na programu Studium výtvarného umění v USA.