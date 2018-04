Jsem učitelka a absolvovala jsem vzdělávací výměnný program v rámci projektu Socrates. Zajímalo by mě, jak se Socrates financuje a zda se školy na těchto projektech nějak finančně podílejí. Jde v programech Socrates také o dovzdělávání učitelů?Socrates je mezinárodní vzdělávací program, který funguje od roku 1995. Kromě zemí Evropské unie jsou do něj zapojeny například Norsko, Lichtenštejnsko a země střední a východní Evropy. Česká republika bude v aktivitách projektu pokračovat, ale přesné znění podmínek další účasti ještě nebylo schváleno. Samu účast České republiky v tomto programu hradí ministerstvo školství. Granty na jednotlivé akce však zpravidla náklady stoprocentně nepokrývají, a proto si jednotlivci nebo školy musí část výdajů zaplatit sami. Cílem je seznámit žáky, studenty i učitele s evropským formátem oboru, kterým se zabývají. Jde hlavně o studium cizích jazyků, ale není to podmínkou. U jednotlivců, studentů i pedagogů se tak děje hlavně pomocí výměnných pobytů, stáží, asistentských pobytů nebo přímo studiem na zahraniční univerzitě. Kolektivy pak většinou vypracovávají projekty na různá témata, která později srovnávají s pracemi jiných evropských škol. Studenti i učitelé tak poznávají například životní styl ostatních Evropanů, jejich historii nebo postoje k aktuálním problémům, jako je třeba ekologie. Jedním z cílů programů, které fungují pod projektem Socrates, je tedy motivovat všechny pedagogy, aby se učili a znali cizí jazyky. Projekty se proto zdaleka netýkají jen "jazykářů", ale učitelů všech aprobací. Velice populární jsou samozřejmě také výměnné pobyty mezi dětmi, kdy studenti během roku čtrnáct dní stráví přímo u rodiny v jedné z evropských zemí a čtrnáct dní naopak hostí zahraničního studenta. Projekt řeší také problémy spojené s výchovou dětí. Jsou pořádány semináře pro vedoucí pracovníky na školách, kde se kromě výchovy řeší například vztah rodičů a školy nebo problematika vzdělávání handicapovaných dětí. V projektu jsou možnosti také na takzvané celoživotní vzdělávaní dospělých.