Máme vysoce inteligentní dítě, se kterým navzdory jeho výrazným úspěchům zažíváme neustálé problémy. Existuje nějaké centrum, kde by nám poradili, jak s ním zacházet?Centrum pro nadané děti, kde by se rodiče i pedagogové mohli dozvědět potřebné informace, v České republice dosud neexistuje, ačkoliv se o jeho založení již deset let zasazuje Eva Vondráková, předsedkyně Společnosti pro talent a nadání (STaN). To je pobočka Evropské rady pro vysoké schopnosti, jejich výzkum a rozvoj (ECHA). Od roku 1990 existuje metodický projekt Centra pro rozvoj nadání. Stále však chybí jeho finanční zajištění. Po letech práce s nadanými dětmi a jejich rodiči, účasti na konferencích ECHA, stáži v Nijmegenu, nizozemském centru pro studium nadaných, Eva Vondráková toto centrum v jedné osobě supluje. Sama nezištně odpovídá na desítky dopisů a telefonátů rodičů. V sousedních zemích je situace jiná, například v Bratislavě funguje Škola pre mimoriadne nadané deti a není na Slovensku jediná. Tamějších letních táborů pro talenty a jejich rodiče se zúčastňují i rodiny z ČR. Klub rodičů STaN - ECHA umožňuje setkávání rodičů nadaných dětí, kteří si tam vyměňují a konzultují své zkušenosti. Službu pro nadané děti i jejich rodiče poskytují i školní psychologové a pedagogicko-psychologické poradny.