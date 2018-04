psychologické poradně a pomáhat dětem s poruchami učení. Na co by se měla zaměřit? Stačí střední škola, nebo musí absolvovat vysokou?Pokud dcera nechce dělat jen pomocné činnosti, měla by zahájit studium nejdříve na gymnáziu, nejlépe s humanitním zaměřením, a pak pokračovat na vysoké škole. A to buď na pedagogické fakultě, obor speciální pedagogika, nebo na filozofické fakultě, obor psychologie. Speciální pedagog vyhledává děti se specifickými vzdělávacími potřebami ve školách a školských zařízeních a poskytuje jim pomoc při jejich vzdělávání. Vykonává individuální i skupinové terapeutické, nápravné a reedukační a kompenzační činnosti. Poskytuje konzultační a informační pomoc dětem, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Pro potřeby dětí se specifickými vzdělávacími potřebami zabezpečuje vhodné učební pomůcky. Speciální pedagog-logoped odborně vede logopedické asistenty. Základní kvalifikací pro činnost speciálního pedagoga je ukončené vysokoškolské studium speciální pedagogiky, u specialistů (např. logopedů a etopedů) státní zkouška z příslušného oboru. Psycholog poskytuje podpůrné služby při vzdělávání dětí. Vykonává diagnostické a na ně navazující činnosti psychokorektivní, sociálně korektivní, terapeutické, apod. Poskytuje psychologické poradenské služby, konzultační a informativní pomoc dětem, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Odborně zajišťuje programy osobnostního rozvoje žáků, programy přispívající a napomáhající respektování specifických vzdělávacích potřeb žáků a programy prevence negativních jevů. Základní kvalifikací pro činnost psychologa je ukončené vysokoškolské studium psychologie (jednooborové, případně v kombinaci s dalším oborem).