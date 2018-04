Existuje studie zabývající se vlivem vstupu ČR do EU na náš trh práce? Lze předpokládat zvýšený zájem o některé konkrétní profese a je možné nějak usměrnit zájem mládeže o tyto žádané profese?Podobná studie zatím neexistuje, ale řadu informacích lze vyčíst v nejrůznějších odborných materiálech. Jednotnější pohled na věc by mohla vnést studie s pracovním názvem "Sociální důsledky vstupu České republiky do Evropské unie", na níž v současné době pracují odborníci z Výzkumnému ústavu práce a sociálních věcí. Úkol jim zadala vláda. Velmi významnou studii připravuje také Národní vzdělávací fond - práce odborníků z NVF ponese název "Stragegie České republiky v oblasti lidských zdrojů". Hotová by měla být letos na podzim, kdy by se kolem materiálu měla rozšířit široká diskuse odborníků. V současné době je zřejmě nejlepší obrátit se na Analytické a informační středisko Národního vzdělávacího fondu, v němž pracuje řada znalců schopných odpovědět na otázky související například s problematikou uznávání kvalifikací či s pohybem pracovní síly.