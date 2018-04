Syn končí devátou třídu a nemá žádné vyhraněné zájmy. Třídní učitel mu doporučil, aby se ohledně dalšího studia nebo zaměstnání zašel informovat na pracovní úřad. Existuje nějaké oddělení pro mládež, která končí základní školu?Při úřadech práce fungují informační a poradenská centra pro volbu povolání, na která se mohou mladí lidé obracet. V Praze je možné využít služeb Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání při Úřadu práce hlavního města Prahy /IPS/, které sídlí ve Stejskalově ulici 7 v Praze 8. Je třeba se předem objednat. Úřední hodiny: v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin. Školení odborníci pořádají pro kolektivy z 8. a 9. tříd základních škol skupinové besedy nebo jim jednotlivě nabízejí aktuální informace o síti středních a vysokých škol, studijních a učebních oborů v regionu i v celé České republice. Seznámí je s podmínkami a průběhem přijímacího řízení, s nároky a požadavky na jednotlivá povolání. Informují zájemce i o možnostech rekvalifikace a o aktuálních kursech, které právě probíhají. Uchazeč se může dozvědět, pro které povolání či studium má předpoklady. Mají tu k dispozici počítačový program pro samoobslužné testování profesních zájmů, do kterého si každý vyplní své údaje, odpoví na otázky a podle různých kritérií si vybere, k čemu má předpoklady, co ho baví, jak dlouho chce studovat, a nakonec se dozví doporučení k dalšímu studiu včetně informací o typu studia. Podle navržených směrů studia si může v kartotéce vyhledat podrobné popisy jednotlivých povolání a na videozáznamech může zhlédnout skutečnou pracovní činnost té které profese včetně ukázek konkrétního pracovního prostředí. Podle vybrané profese mu odborníci poradí, kde se dá který obor studovat, na které škole se koná den otevřených dveří, a vytisknou mu potřebné informace. K dispozici je tu seznam veškerých škol a školních zařízení, karty jednotlivých profesí, informační letáky o jednotlivých povoláních i školách. Všechny služby jsou bezplatné.