Z čeho se skládají přijímací zkoušky na Strojní fakultu ČVUT a dokdy je možné si podat přihlášku?Na školní rok 2000/2001 můžete podat přihlášku do 31. července 2000. K vysokoškolskému studiu na ČVUT se mohou hlásit uchazeči s úplným středním nebo úplným středním odborným vzděláním. Podmínkou přijetí na strojní fakultu je úspěšná maturitní zkouška na střední škole a složení písemné přijímací zkoušky z matematiky (15 příkladů) a fyziky (20 otázek formou testu). Přijímací zkoušky se konají 28.30. srpna. Mohou být prominuty uchazečům s nadprůměrnými výsledky studia na střední škole. Poplatek za přijímací řízení činí 400 korun.Zajímá mě, jestli je na Strojní fakultě ČVUT magisterské i bakalářské studium?Strojní fakulta poskytuje vzdělání v následujících studijních programech: magisterský studijní program má standardní dobu studia 5,5 akademických roků (11 semestrů) s prezenční (denní) nebo kombinovanou formou studia. V šestém semestru se studium rozděluje do čtyř základních směrů a od sedmého semestru pak dále do jednotlivých studijních oborů. Bakalářský studijní program má standardní dobu studia 3,5 akademického roku (7 semestrů) a studovat jej je možné pouze denně.