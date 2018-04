Mám třiapůlletý učební obor zdravotnice se zaměřením pro práce ošetřovatelské a pečovatelské. Chtěla bych se dozvědět, kde si mohu dokončit maturitní studium?Informujte se přímo na Střední zdravotnické škole v Mostě, kde jste se vyučila. Máte několik možností jak pokračovat ve studiu. Můžete nastoupit do prvního ročníku pětiletého studia při zaměstnání v oboru diplomovaná všeobecná sestra, který byl pro letošní rok ve vaší škole otevřen. Nebo můžete podat žádost na Okresní školský úřad v Mostě o přijetí do vyššího ročníku stejného oboru. Žádost musí schválit také ředitelka školy. Ta posoudí váš prospěch a může vás přijmout do třetího ročníku studia stejného oboru - diplomovaná všeobecná sestra. Potom by vás čekaly tři roky studia. Bližší informace vám podá přímo SZŠ v Mostě, tel. 035/6100866, Školský úřad Most, tel. 035/362111. Informace o možnostech studia na dalších školách ve vašem kraji lze získat na Školském úřadě v Ústí nad Labem, tel. 047/5211055.Rád bych dostudoval střední školu při zaměstnání. Nevím, jestli se za toto studium musí platit a kolik?Záleží na tom, zda máte zájem o studium na státní, nebo soukromé střední škole. Studium na státních středních školách je bezplatné. Soukromé školy vybírají školné, jehož výše se liší. Určuje si ji každá škola sama. Bližší informaci vám podá vámi zvolená škola. Seznam všech škol poskytujících studium při zaměstnání vám podá informační středisko Okresního úřadu práce v Pardubicích tel. 040/391111 nebo Školský úřad v Pardubicích tel. 040/6046111.