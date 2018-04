Chtěla bych pracovat na telefonické lince důvěry. Mám střední zdravotnickou školu a snažila jsem se o přijetí ke studiu psychologie na vysoké škole. Jaké vzdělání je zapotřebí a kam se můžu obrátit?Výcvikový kurs Telefonická krizová intervence pro pracovníky na linkách důvěry pořádá sdružení pro podporu psychosociálních aktivit Remedium Praha. Podmínkou k přijetí do kursu je dosažených jednadvacet let a úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Před nastoupením kursu vyplňují zájemci podrobnou informativní přihlášku. Kurs trvá sto hodin, je tematicky rozložen do deseti modulů a probíhá v pěti dvacetihodinových setkáních. Stojí pět tisíc korun. Kurs je také uznán ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky jako rekvalifikační a po složení závěrečné zkoušky dostanete doklad o rekvalifikaci pro pracovní činnost: odborná práce na lince důvěry. Na kurs, který probíhá od ledna 2001, se lze přihlásit do 25. listopadu 2000.Výcvikový kurs pro vlastní externí pracovníky-konzultanty na telefonních linkách pořádá Linka bezpečí - Nadace Naše dítě. Podmínkou přijetí je věk minimálně dvacet let, úplné středoškolské vzdělání s maturitou a absolvování pohovoru se základním psychologickým vyšetřením (formou testu). Na devítidenní výcvikový kurs (stojí pro studenty 750 korun, pro ostatní 1500 korun) navazuje proškolení v počítačovém programu a minimálně dvacet hodin práce přímo na krizové telefonní lince pod vedením odborníka.