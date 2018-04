Zajímalo by mne, jaké vzdělání potřebuji k tomu, abych se mohl stát krupiérem.Na povolání se lze připravit ve speciálních krupiérských školách. Například ve škole Gaudium, která má pobočky v Olomouci a Praze. Můžete se přihlásit na sedmitýdenní výcvikový kurs. K tomu, abyste mohl do kursu nastoupit, škola požaduje: věk mezi osmnácti a třiceti lety, čistý trestní rejstřík a potvrzení lékaře o dobrém zdravotním stavu. Kurs stojí 25 000 korun. V tomto základním kursu se mimo jiné vyučují pravidla her. Probírají se základy umění komunikace, seznámíte se se způsoby sebekontroly a naučíte se, jak reagovat v rozmanitých situacích. Součástí kursu je i výuka pracovní terminologie v češtině a dalším jazyce, nejčastěji angličtině. Po ukončení kursu získáte osvědčení a škola vám zajistí, pokud máte zájem, odpovídající pracovní místo. Škola pořádá i kursy pro zájemce o práci krupiérů v zahraničí.Kursy pro budoucí krupiéry pořádá také Casino Gaming School (CGS) v Praze. Šestitýdenní kurs stojí 19 900 korun a obsahuje výuku pravidel her, umění komunikace a pracovní terminologie v češtině a angličtině. Škola vyžaduje čistý trestní rejstřík a úspěšný osobní pohovor. Kurs je uznán ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako rekvalifikační. Získá se osvědčení o rekvalifikaci v oboru krupiér. Pokud jste nezaměstnaný a evidovaný na úřadu práce, můžete absolvovat kurs zdarma. Po úspěšném dokončení kursu škola zajišťuje pracovní místa.