Můj syn končí v příštím roce základní školu. Je technický typ a zajímala by ho asi nejvíce střední průmyslová škola strojnická. Ráda bych věděla, jaké obory by mohl studovat. Co dnes školy nabízejí?Ve školním roce 2001/2002 nabízí Střední průmyslová škola strojnická v Brně tyto čtyřleté studijní obory zakončené maturitou. - strojírenství: všeobecné, počítačová grafika ve strojírenství, automatizační a robotizační systémy, počítačové řízení NC a CNC strojů, informační systémy, obchodně technické služby, řízení jakosti ve strojírenství. - strojírenská technická administrativa - řízení jakosti ve strojírenství - technické lyceum, tento obor poskytuje jako jediná na jižní Moravě právě SPŠS v Sokolské ulici v Brně. Je to ideální příprava na vysoké školy technického směru. Obsahuje učivo z průmyslové školy i z gymnázia.Z čeho se dělají přijímací zkoušky na střední průmyslové školy? Moje dcera chce jít na strojní průmyslovku, ale neví, jak se má připravit.Na většině středních škol technického zaměření se dělají písemné přijímací zkoušky z matematiky a fyziky. Přihlíží se také k prospěchu na základní škole.