Mám zájem o stáž u vedoucích pracovníků velkých firem. Do kdy se můžu přihlásit a kde? Kdy budou stáže probíhat? Z jakých firem si mohu vybrat?Máte zřejmě na mysli takzvaný Manager Shadowing Programme, který pořádá sdružení Business Leaders Forum (BLF). V letošním roce můžete podat přihlášku do 5. listopadu. Během listopadu dostanete pozvánku k přijímacím pohovorům. Ty se konají začátkem prosince - 5. 12. 2000 v Praze a 7. 12. 2000 v Brně. Při pohovorech si vyberete tři firmy, ve kterých by vás stáž nejvíce zajímala. Výsledky pohovorů rozesílá BLF přihlášeným společnostem. Jejich seznam vám poskytne přímo sdružení BLF. Každoročně je zájem ze strany studentů větší, než je počet nabízených míst. Proto jsou společnostem nabízeny materiály těch studentů, kteří dosáhnou nejlepšího hodnocení. Materiály vybraných studentů jsou zasílány pouze jedné společnosti. Snahou je, aby každá firma obdržela materiály více studentů, aby tak konečný výběr mohla udělat sama.Všichni studenti dostanou od BLF písemné vyrozumění, ve kterém je uvedena společnost, do které byly zaslány výsledky pohovorů. Zároveň bude upřesněno, zda máte vyčkat na kontakt ze strany firmy, nebo se s firmou spojit sám. V obou případech by měl kontakt mezi vámi a firmou proběhnout do konce února 2001. Jakmile vás firma kontaktuje, měla by veškerá jednání probíhat pouze mezi vámi dvěma. Pokud se však vyskytnou nějaké komplikace, můžete se obrátit na BLF. Stáže probíhají po dohodě s firmami v průběhu února až října 2001. Kontakt: Business Leaders Forum, Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1, tel. 02/24216275, fax:02/24213957 www.blf.cz, e-mail: blf@blf.cz