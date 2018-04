Dcera se zajímá o chemii a biologii a chtěla by studovat tyto obory na vysoké škole. Kam by se mohla přihlásit? Jaké jsou požadovány přijímací zkoušky a dají se prominout? Dcera má výborný prospěch.Zřejmě nejlepší volba pro vaši dceru by byla Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Pro školní rok 2001/2002 tam otevírají tříleté bakalářské (a navazující magisterské) studijní programy matematika, geologie, geografie, chemie, biologie a fyzika. V programu chemie se otevírají obory: aplikovaná biochemie, biochemie a chemie a v programu biologie obor buněčná a molekulární diagnostika. Pro přijetí ke studiu chemických oborů musí uchazeči úspěšně absolvovat test způsobilosti ke studiu přírodovědných oborů a odborný test z chemie v rozsahu gymnaziálních učebnic. Pro studium biologie musí absolvovat také obecný přírodovědný test a odborný test z biologie v rozsahu gymnaziálních učebnic. O prominutí některých částí zkoušky mohou uchazeči žádat na základě kritérií, která vám budou zaslána spolu s pozvánkou k přijímací zkoušce. Přihlášku ke studiu je nutné podat nejpozději do 28. února 2001. Přijímací zkoušky se konají 11.-18. června 2001.