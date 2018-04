Této problematice se pravidelně věnuje většina médií. Mimo jiné speciální časopisy: Moderní vyučování, Učitelské listy, Děti a MY, Informatorium 3-8, Rodiče, Dítě, Psychologie dnes. Česká televize např. připravuje měsíčník Rodina školou povinná. V magazínu se rodiče mohou inspirovat praktickými radami, zkušenostmi hostů, tipy na kvalitní školy i mimoškolní aktivity. Seznámí se s aktuálními metodami výuky v klasických i alternativních školách. Tvůrci pořadu tak chtějí vyvracet zažité školní mýty, vzbudit v rodičích chuť více se zajímat o školu svých dětí, nabídnout jim, co by měli pro své děti chtít a jak to zařídit. První díl seriálu se bude vysílat 24. března v 10 hodin. Představí se v něm třeba Petr Nárožný, Ondřej Hausenblas, walfdorfská škola i špičkoví mladí karatisté.