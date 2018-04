Na Fakultu textilní v Liberci se lze přihlásit i ve druhém termínu, tj. do 17. srpna 2001. Druhý termín ale neplatí pro studijní obory textilní a oděvní návrhářství a textilní marketing. Přihlásit se tedy lze do bakalářského studijního programu Textil s obory: chemická technologie zušlechťování, mechanická textilní technologie, technologie a řízení oděvní výroby, nebo do magisterského studijního programu Textilní inženýrství s obory: textilní technologie, oděvní technologie, textilní materiálové inženýrství a chemická technologie textilní. Podle údajů školy se absolventi fakulty mohou uplatnit v jakémkoliv odvětví textilního a oděvního průmyslu i výzkumu, ve výrobních družstvech a drobném podnikání, ve sféře obchodu s textilním zbožím, v odborném školství apod. Studenti mají možnost během studia získat i kvalifikaci pro vyučování odborných předmětů v bakalářském studijním programu Souběžné doplňkové pedagogické studium na Fakultě pedagogické TU v Liberci.