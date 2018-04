Informace o podmínkách a možnostech studia na univerzitách téměř po celém světě získáte v Akademickém informační centru v Brně.Mají tam materiály o vysokoškolském vzdělávání ze zahraničí i katalogy univerzit, přihlášky i přípravné materiály k přijímacím a jazykovým testům. V případě zájmu o podrobnější informaci, radu nebo o vyzkoušení testu pracovníci AIC doporučují objednat se předem telefonicky nebo mailem.



Kontakt:

Akademické informační centrum

Komenského nám.2, 662 43 Brno

tel. informační servis: 05/42126446-8

fax. 05/42126465

e-mail: aic@ics.muni.cz

www.aic.cz

otevírací doba: po-čt 9-12 a 13-16



* Dokdy se lze přihlásit na roční pomaturitní jazykové kursy? Nebyl jsem přijat na vysokou školu, příští rok budu zkoušky opakovat a rád bych si vylepšil znalost angličtiny.

Petr Krása, Brno



Většina jazykových škol, které kursy pořádají, přijímá přihlášky až do konce srpna. Výuka(po dvaceti hodinách týdně)začíná na začátku září a trvá do konce června. Platí se od 19 000 do 28 000 korun.



Kontakt:

www.icm.cz

www.vzdelani.cz



* Mohu se přihlásit na dálkové studium na vysoké škole, když jsem zaměstnaný? Zajímalo by mne, zda-li mám právo na studijní volno od zaměstnavatele?

Jan Stejskal, Vysočany



Jakmile se rozhodnete studovat na vysoké škole, je to vaše soukromá aktivita a váš zaměstnavatel vám není povinen poskytovat studijní volno. Zároveň, pokud studujete ve svém volném čase, vám zaměstnavatel nemůže ve studiu bránit.