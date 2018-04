Existují tříměsíční pracovní stáže v zemích Evropské unie pro absolventy středních škol od 20 do 28 let v rámci programu Leonardo da Vinci. Pro stáže ve Španělsku je požadována dobrá znalost španělštiny nebo její částečná znalost a dobrá znalost angličtiny. Dále dobrý zdravotní stav, flexibilita, samostatnost a občanská bezúhonnost. Zájemci musí být schopni absolvovat tříměsíční pobyt v cizím kulturním prostředí. Před zahájením stáže absolvují uchazeči v Praze přípravný seminář v rozsahu 1 - 4 týdny. Ten obsahuje kulturní, psychologickou a jazykovou přípravu. Semináře budou probíhat v srpnu - září 2001. Ve Španělsku proběhne týdenní doplňující kurs španělštiny vedený španělským lektorem. Pobyt v zahraničí organizuje španělská firma spolu s českým pořadatelem. Náplň práce nabídne pořadatelská firma podle kvalifikace s přihlédnutím k zájmu uchazečů (například turistický ruch, administrativa, gastronomie). Během stáží není vyplácena mzda. Na závěr stáže obdrží účastníci certifikát o jejím absolvování. Stáže se budou konat přibližně od 10.9. do 10.12. 2001. Účastníkům je hrazeno ubytování a strava během celého pobytu, odborný dohled, místní doprava a přípravný seminář. Sami si stážisté hradí dopravu z Prahy do Madridu a zpět, pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu a kapesné (cca 11 - 15 000 korun). Požadované dokumenty: doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklad o jazykových znalostech nebo zkouškách, výpis z rejstříku trestů, stručný životopis, potvrzení o zdravotní způsobilosti.