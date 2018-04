Máte zřejmě na mysli vyšší odborné školy. Ty přijímají absolventy středních škol s maturitou. V České republice jich existuje více než 160. Vyučují kromě jiného ekonomické, technické, humanitní, umělecké, zdravotnické, zemědělské, lesnické, potravinářské a ekologické obory a cestovní ruch a hotelnictví. Délka studia se pohybuje mezi dvěma až třemi a půl lety. Některé obory lze studovat i dálkově. Studium by se mělo svou organizací a pojetím výuky blížit studiu na vysokých školách. To znamená, že školní rok je rozdělen na semestry a zkoušková období, lze jasně odlišit přednášky a cvičení atd. Vyšší odborné školy jsou státní i soukromé. Na státních školách se platí školné v rozsahu od 2500 do 5000 korun ročně. U soukromých škol jde o částky přibližně od 15 000 do 50 000 korun ročně. Úspěšní absolventi vyšších odborných škol získávají titul Diplomovaný specialista (DiS) a podle odborníků mají na trhu práce srovnatelné uplatnění jako absolventi bakalářských studijních programů na vysokých školách. Konkrétní informace o všech vyšších odborných školách, nabízených oborech, výši školného, délce, formě (denní, dálkové) a obsahu studia získáte na adrese Sdružení škol vyššího studia, které také vždy začátkem roku (během ledna) vydává brožuru Kam po maturitě s přehledem vyšších odborných škol a nabídkou studia. Publikaci je možné si objednat zdarma telefonicky nebo poštou.