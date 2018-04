Naši zákonodárci limitovali věkem dvaceti šesti let nárok na státní sociální podporu pro vysokoškoláky (zákon č.117/95 Sb.). To znamená, že i když studujete prezenčně (denně) a vaši rodiče vás pravděpodobně živí, úderem šestadvacátého roku věku dítěte ztrácí nárok na přídavky na děti, sociální příplatky a daňové úlevy. Nemáte dále nárok na zvýhodněné tramvajové nebo vlakové jízdenky (Junior pas). Musíte platit zdravotní pojištění. Sociální pojištění pouze při výdělku. Zůstane vám nárok na kolej, stravování v menze, ISIC kartu (slevy vstupného, v restauracích atd.) a studentské konto v některých bankách (například v České spořitelně).Jsem ve čtvrtém ročníku střední odborné školy a po maturitě bych rád pokračoval ve studiu. Zajímalo by mne, kde je možné zjistit, na jaké studijní obory na technických fakultách u nás se dá přihlásit v příštím školním roce?Přehledy studijních oborů a programů všech našich vysokých škol lze nalézt i na mnohých internetových stranách. Aktuální údaje pro akademický rok 2002/2003 budou k dispozici přibližně od poloviny listopadu.