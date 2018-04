Doslechl jsem se o možnosti získat titul MBA (Master of Business Administration) na fakultě spolupracující s přední španělskou vysokou školou marketingu a řízení. Kde mohu získat nějaké bližší informace?Pravděpodobně jde o Manažerskou fakultu CMI (Czech Management Institute). Ta byla v České republice zřízena v roce 1994 jako pobočka španělské vysoké školy Escuela Superior de Marketing y Administración (ESMA) - ESMATUR Barcelona. Fakulta CMI nabízí program studia MBA, který je upraveným programem ESMA - ESMATUR Barcelona a Indiana University of Pennsylvania. Studium je určeno pro absolventy bakalářského nebo magisterského studia a rozděleno podle ekonomického nebo neekonomického zaměření absolvované školy. Vobou případech trvá dva roky a je organizováno denní formou. Probíhá od pondělí do čtvrtka v odpoledních hodinách (16.30-20.00). Studuje se v češtině. Zájemci o Master of Business Administration diplom u Czech Management Institute absolvují pohovor a musí předložit vysokoškolský diplom. Za dvouleté MBA studium se platí 110 000 korun splatných v semestrálních splátkách. Absolventům programu MBA vydává ESMA-ESMATUR Barcelona mezinárodně platný diplom.