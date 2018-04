Seznam vyšších odborných škol s dvou- až tříletými obory, které vypisují pro školní rok 2002/2003, můžete nalézt v brožuře Kam po maturitě. Tu vydává Sdružení škol vyššího studia. Publikace vychází 7. 2. 2002, její součástí jsou i údaje o některých soukromých vysokých školách v České republice a o jazykových školách. Je možné ji zdarma objednat telefonicky, poštou nebo mailem na adrese:Seznamy vyšších odborných škol by vám měli poskytnout i v okresní pedagogickopsychologické poradně nebo v informačně-poradenském středisku úřadu práce v místě vašeho bydliště.Jaké jsou podmínky přijímacího řízení na Fakultu informatiky Masarykovy univerzity v Brně a do kdy musím poslat přihlášku?* zaslání řádně vyplněné přihlášky (platný tiskopis v ČR zakoupíte v prodejnách SEVT) včetně potvrzení o zaplacení manipulačního poplatku ve výši 525,- Kč nebo podání elektronické přihlášky a zaplacení manipulačního poplatku ve výši 425,- Kč do 28.2.2002, elektronické přihlášky se podávají na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/,* úspěšné vykonání přijímací zkoušky.