Máte zřejmě na mysli státní Střední průmyslovou školu v Mladé Boleslavi, která mimo jiné nabízí studijní obor silniční doprava - provoz a údržba vozidel. Studenti tohoto oboru mají v učebním plánu odborné předměty, jeden cizí jazyk (angličtinu nebo němčinu), ekonomiku, učí se obsluze PC. Absolvují praktickou výuku ve školních dílnách i v podnicích, zejména ve Škoda Auto. Po ukončení studia je možné uplatnění ve výrobních či dopravních podnicích, v opravnách, servisech, v soukromém podnikání, jako dispečeři, přijímací technici, garážmistři, referenti dopravy, mistři, směnoví mistři, kontrolní technici, dopravní policisté atd. Je nutné složit přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka, škola přihlíží k prospěchu z jazyka českého, cizího jazyka, matematiky a fyziky na konci 8. a v pololetí 9. třídy základní školy a celkovému průměru všech známek v pololetí deváté třídy. Při výborných výsledcích na základní škole je možné i přijetí bez přijímacích zkoušek.Dále by pro vašeho syna mohlo přicházet v úvahu soukromé Střední odborné učiliště strojírenské ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Uchazeči o studium čtyřletých oborů: mechanik elektronik, mechanik seřizovač pro obráběcí stroje a linky a mechanik strojů a zařízení jsou přijímáni na základě výsledků přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, celkového průměrného prospěchu na konci 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku a prospěchu v profilových předmětech (český jazyk, cizí jazyk, matematika, fyzika) rovněž na konci 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku základní školy. Součástí přijímací zkoušky do studijního oboru mechanik elektronik je kromě písemné zkoušky z českého jazyka a matematiky i test schopností pro zvolený obor. Bez přijímacích zkoušek budou ke studiu přijati žáci do studijních oborů mechanik seřizovač a mechanik strojů a zařízení, kteří na konci 8. a v pololetí 9. ročníku prospěli s vyznamenáním. Škola rovněž nabízí tříleté učební obory autoelektrikář, automechanik, lakýrník, strojní kovář, nástrojař, obráběč kovů univerzální, klempíř pro strojírenskou výrobu. Do tříletých učebních oborů jsou uchazeči přijímáni na základě průměrného prospěchu ze základní školy bez přijímacích zkoušek. Maturanti se mohou hlásit ke studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole ŠKODA AUTO.