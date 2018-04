Talentové zkoušky pro umělecké obory (hudba, zpěv, tanec, hudebně dramatické umění, rukodělná uměleckořemeslná výroba) školy pořádají už v druhé polovině ledna příštího roku. Přihlášky je proto nutné podat dříve. Žáci devátých tříd základních škol je musí řediteli své školy předat do 15. listopadu. Ti uchazeči, kteří již do školy nechodí, přihlášku nejpozději do 30. listopadu odnesou přímo řediteli vybrané umělecké školy. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí je ředitel střední školy povinen doručit vám nejpozději do sedmi dnů po konání přijímací zkoušky.

Pokud dcera u přijímacích zkoušek neuspěje, dozvíte se to nejdéle na začátku února. Budete tedy mít až do konce února dostatek času na to, abyste vybrali jiný, neumělecký obor. Uchazeči o studium uměleckých oborů by se měli o konkrétní podobě talentových zkoušek informovat přímo na vybrané škole. Školy si stanovují počet i témata prací či výstupů, které musí žák na zkoušku přinést nebo předvést. Řada škol také nabízí ještě dlouho před přijímacím řízením konzultace, na nichž pedagogové například z donesených prací usoudí, zda má cenu se na obor hlásit. Pokud zvolíte školu soukromou nebo církevní, je nutné se o přijímacích zkouškách i termínech informovat individuálně. Tyto školy si termíny i podmínky zkoušek stanovují samy.

Poradna vzniká za spolupráce s Národním ústavem odborného vzdělávání



Bližší informace o studijních a učebních oborech středních škol lze získat i na adrese www.nuov.cz (v sekci Kam na školu si podle požadovaného oboru nebo místa můžete najít vhodnou školu).



Další kontakty:



* www.skoly-kurzy.cz (databáze škol v ČR, zadáte požadavek a najdete školu)

* www.scio.cz (v oddíle Jdu na SŠ je databáze středních škol)

* www.uiv.cz (kliknete na registr škol a podle zadaných kriterií si vyberete)