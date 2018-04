TOEFL (Test of English as a Foreign Language) je americký standardizovaný test vyžadovaný americkými univerzitami pro přijetí ke studiu v USA. V České republice se dá skládat pouze v počítačovém testovacím centru (Prometric Testing Center) při Fulbrightově komisi.Termíny jsou každé úterý a čtvrtek od 9 do 21 hodin a druhou sobotu v měsíci od 9 do 15 hodin. Na zkoušku je nutné se nejdříve zaregistrovat v Regional Registration Center CITO/Prometric v Nizozemsku. Registrovat se můžete buď telefonem (při platbě kartou), faxem (opět pouze s kartou), nebo poštou. Nelze se registrovat e-mailem ani on-line. Při registraci si můžete vybrat termín skládání testu. Placení za test je součástí registrace. TOEFL stojí 110 USD. Nejjednodušší je placení kreditní kartou. Pokud kartu, která tento způsob umožňuje, nevlastníte, můžete zaplatit pomocí International Money Orderu nebo bankovního šeku. Šek nebo Money Order zašlete do holandského registračního centra, nejlépe již s registračním formulářem. Ten si můžete stáhnout na internetové stránce www.toefl.org, v sekci Forms si najdete International Test Scheduling Form. Platba převodem z účtu není možná.Další informace o testu a přípravné materiály k testům (oproti záloze 500 nebo 1000 Kč) získáte v Poradenském centru Fulbrightovy komise. Pokud máte zájem si přípravné materiály raději zakoupit, obraťte se na Big Ben Bookshop, Malá Štupartská 5, Praha 1.* www.fulbright.cz* www.toefl.org* http://englishtutor.telecampus.com* GRE (Graduate Recording Examination) General Test* GMAT (Graduate Management Admission Test)* USMLE (United States medical Licensing Examination) na webových stranách komise naleznete informace o dalších odborných testech nebo testech pro středoškolákyTesty studijních předpokladů pro středoškoláky SAT I., SAT II., a ACT pořádá v České republice: International School of Prague Nebušická 700, 164 00 Praha 6 Nebušice, tel. 02/20384111 ­ informační a registrační bulletiny k testům získáte v Poradenském centru Fulbrightovy komise nebo na adrese www.collegeboard.org