Poradna: Jak správně čerpat dovolenou?

Jak je to s čerpáním třeba 10 dní dovolené v celku? Počítají se do toho i státní svátky?

Svátek, který připadne na den, kdy zaměstnanec čerpá dovolenou, se do ní nezapočítává. Pokud zaměstnavatel určí zaměstnanci čerpání dovolené, během níž je i svátek, může si zaměstnanec tento den jako jeden den dovolené vyčerpat později. Dovolenou není možné čerpat ani v den, kdy čerpáte náhradní volno za práci ve svátek.

Zaměstnanec nahlásil dovolenou na přelom října a listopadu, ale musel k lékaři a dostal neschopenku. Musí si dovolenou vybrat?

Platí pravidlo, že zaměstnavatel nemůže určit čerpání dovolené na dobu, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným podle zákona o nemocenském pojištění, tedy kdy je například nemocen.

Pracovník si vzal dovolenou a během ní absolvoval vyšetření u lékaře. Ušetří tím jeden den dovolené?

Za vyšetření u lékaře se poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, což může být různé, dejme tomu jedna až dvě hodiny. Pokud však takové vyšetření absolvujete v době dovolené, na její délku to nemá vliv, ledaže by byl uznán pro nemoc práce neschopným, tedy že by mu lékař vystavil neschopenku. Pak by se čerpání dovolené zastavilo.

Montér má osmihodinovou pracovní dobu, ale když jede na montáže, pracuje od šesti do pěti. Kolik dní v kuse může pracovat?

Denní osmihodinová pracovní doba odpovídá stanovené 40hodinové týdenní pracovní době, což je podle zákoníku práce maximum. Montér má patrně pracovní dobu rozvrženu nerovnoměrně, což zaměstnavatel může učinit, ale musí zároveň zajistit, aby průměrná týdenní pracovní doba (průměr tedy musí být právě vždy oněch 40 hodin týdně) nepřesáhla stanovenou týdenní pracovní dobu za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích (podle kolektivní smlouvy to může být až 52 týdnů). Směna však nesmí být nikdy delší než 12 hodin.

A jak je to s volnem, když zaměstnanec pracuje nerovnoměrně?

Zaměstnavatel musí při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby zajistit, aby zaměstnanec měl v týdnu nepřetržitý odpočinek alespoň 24 hodin a za období dvou týdnů celkově alespoň 70 hodin. Takže v jednom týdnu musí mít zaměstnanec vždy alespoň jeden den volný a v dalším týdnu vždy aspoň necelé dva dny volna.

