Poradna: Můžu obhájit pozdní příchody do práce? Nemám dopravu

Pracuji na čtyři směny ve firmě vzdálené 14 kilometrů. Do zaměstnání dojíždím vlastním vozem. Rád bych jezdil autobusem, jenže v tom případě nemám šanci dorazit na pracoviště včas. Jízdní řád autobusů se totiž řídí pracovními směnami podniků v okolí a ty začínají v jinou dobu, než moje práce. A já to nestíhám. Může mi zaměstnavatel tolerovat pozdní příchody?

Podle zákoníku práce je právem zaměstnavatele, aby rozvrhoval pracovní dobu a také, aby určoval počátek a konec směn. A zaměstnanec má povinnost být na svém pracovišti již na začátku směny a odejít z něj až po jejím skončení.

Při rozvržení pracovní doby má zaměstnavatel povinnost přihlédnout k tomu, aby nebylo v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce, ale přihlížet třeba ke vzdálenosti od bydliště či možnostem dopravy zaměstnavatel nemusí.

A nedalo by se s ním domluvit třeba na jiných časech nástupu do práce?

Samozřejmě je možné, abyste se zaměstnavatelem jednal o změně rozvržení pracovní doby. Pokud zastáváte takovou práci, kde není nutné, abyste začal pracovat včas, zaměstnavatel by vám mohl vyhovět. Ale je to na jeho vůli, nárok na to nemáte.

Rozhodně bych se ale nespokojil jen s tím, že vám bude pozdní příchod zaměstnavatel tolerovat. Bylo by třeba tuto možnost upravit i písemně, a to případně s tím, že si zmeškaný čas odpracujete jindy.

Existuje i další alternativa. Domluvit se na zkrácení pracovní doby, pokud by nebylo možné posunout i konec vaší směny. O to by se vám ale snížila mzda. Ale i s tím by musel zaměstnavatel souhlasit.

Co když nebude dohoda možná?

Pokud se na novém rozvržení pracovní doby se zaměstnavatelem nedohodnete, nebude jiná možnost než je dodržovat. A k tomu si vytvořit podmínky, tedy zajistit si dopravu do zaměstnání tak, abyste byl na pracovišti vždy již na počátku směny. Čili dále jezdit vlastním autem, na motocyklu či na kole.

Auto se mi ale může rozbít, co pak?

Také byste se mohli s ostatními zaměstnanci dohodnout tak, že budete jezdit do práce společně a tím si snížíte náklady na individuální dopravu.

Nebo zkusíte přímo přesvědčit zaměstnavatele, aby vám cestu do práce zajistil. Druhá varianta se sice může zdát jako těžko prosaditelná, ale protože si zaměstnavatel může výdaje na vaší dopravu odečíst z daní, mohl by na to přistoupit. Pokud u vás působí odborová organice a problém se týká více zaměstnanců, je možné do vyjednávání odbory zapojit.

Co by mi hrozilo, kdybych bez dohody chodil stále pozdě?

Pokud byste chodil do práce později, než jak vám stanoví rozvržení pracovní doby, šlo by o porušování vašich pracovněprávních povinností. A to by mohlo vést až k tomu, že dostanete od zaměstnavatele výpověď.

Pokud byste se o jiném rozvržení pracovní doby se zaměstnavatelem nedohodl a neměl jste jinou šanci se do zaměstnání dostat než autobusem a tím pádem chodit každý den do práce později, měl byste možná uvažovat i o změně zaměstnání, kde byste tyto komplikace již neměl.