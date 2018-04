Poradna: Může žena pracovat při mateřské dovolené?

Manželka je od února na mateřské dovolené a souběžně nepřetržitě jedno odpoledne týdně pracuje na dohodu o provedení práce. Mateřskou pobírá u stejného zaměstnavatele na hlavní pracovní poměr, náplň práce je ovšem pokaždé jiná. Je takový postup v pořádku, nemůže přijít o mateřskou?

Ve většině právních poraden, včetně těch zveřejněných na internetu, převládá názor, že do šesti týdnů po porodu zaměstnankyně nemohou vůbec pracovat, že je tedy třeba dodržovat a "ctít" mateřskou dovolenou a účel, proč existuje.

Tento názor se opírá zejména o odstavec 5 § 195 zákoníku práce, kde se mimo jiné stanoví, že mateřská dovolená nemůže v žádném případě skončit ani být přerušena před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu a že nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů (začíná už totiž 8 týdnů před porodem).

V žádném obecně závazném právním předpise ovšem neexistuje výslovný zákaz výkonu práce v době čerpání mateřské dovolené. Takže podle mého názoru je možné pracovat i na mateřské, a to dokonce před porodem či dříve než šest týdnů po porodu.

A záleží na práci, kterou žena vykonává?

Je uvedeno, že ze zdravotních důvodů je žádoucí, aby k výkonu práce nedošlo dříve než po šesti týdnech po porodu. Skutečně tedy záleží na tom, o jakou práci a v jaké délce půjde.

Například práce u počítače v rozsahu několika hodin týdně patrně nebude mít žádný dopad na zdravotní stav a zajištění řádné péče o dítě, proto ji bude možné vykonávat.

Platí tedy, že pokud jde o jinou práci než tu původní, nemusíme se ztráty výplaty mateřské obávat?

Současná úprava umožňuje pracovat u stejného zaměstnavatele (ale i u jiného), a to i během mateřské dovolené. Avšak aby zaměstnankyně neztratila nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství, musí jít o jiný druh práce než ten, ze které jí tato peněžitá pomoc v mateřství díky účasti na nemocenském pojištění náleží a je vyplácena.

Jinou pracovní činnost je možné konat na také základě další pracovní smlouvy, ale opět s jiným druhem práce, a to i na plný nebo částečný úvazek. Může být sepsána i dohoda o provedení práce či dohoda o pracovní činnosti, tedy práce může být sjednána na základě jiného pracovněprávního vztahu, než je ten, ze kterého peněžitá pomoc v mateřství náleží.

Podle mého názoru se tedy vaše manželka nemusí obávat, že by činností na dohodu o provedení práce a za podmínek popsaných ve vašem dotazu přišla o peněžitou pomoc v mateřství či jakkoliv porušovala právní předpisy. Předpokládám přitom, že při stanovení peněžité pomoci v mateřství nebylo přihlédnuto k sjednané dohodě o provedení práce.

Co kdyby se má žena chtěla vrátit do práce ještě před skončením mateřské dovolené?

Pokud by zaměstnankyně měla zájem nastoupit do práce již krátce po porodu na svou dosavadní funkci, kterou zastávala před nástupem na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel by to měl patrně odmítnout, a to právě vzhledem k zákonné úpravě, že mateřská dovolená nemůže skončit dříve než šest týdnů po porodu (§ 195, odstavec 5 zákoníku práce).

Mohla by tedy nastoupit do zaměstnání nejdříve až šest týdnů po porodu za předpokladu, že již celkově vyčerpala mateřskou dovolenou. Nástupem do práce by jí ale přestala být vyplácena peněžitá pomoc v mateřství a pobírala by mzdu (plat) podle pracovní smlouvy.

A jak je to s rodičovským příspěvkem?

Rodičovský příspěvek dostane rodič během rodičovské dovolené jen v případě, že zajistí po celý kalendářní měsíc celodenní a řádnou péči o dítě, což může učinit především osobně, ale i za pomoci jiné zletilé osoby (v době, kdy je výdělečně činný) nebo také například umístěním dítěte do předškolního zařízení.

Tato možnost se ale týká jen dítěte, které je starší dvou let; mladší lze umístit do takového zařízení maximálně na 46 hodin v měsíci. Jen upozorňuji, že takovéto podmínky u peněžité pomoci v mateřství zákonem stanoveny nejsou.