Cizincům k práci nově stačí jen zaměstnanecká karta

Dosud museli cizinci, kteří chtěli pracovat v Česku, získat od příslušné krajské pobočky úřadu práce povolení k zaměstnání. A teprve pak mohli získat vízum k pobytu nad 90 dnů, které vydávalo ministerstvo vnitra.

„Nová právní úprava zjednodušuje celý proces. Řízení o vydání povolení je v gesci pouze jednoho správního orgánu. Cizinci tak už nemusí zdlouhavě čekat na potřebné dokumenty. Stačí jim jedna plastová kartička,“ říká Kateřina Beránková, tisková mluvčí Úřadu práce ČR.

Změna zjednodušuje život i zaměstnavatelům. Nemusejí předem oznamovat úřadu práce záměr zaměstnávat cizince.

Ano, nadále však platí, že zaměstnavatel musí volné pracovní místo nabídnout nejdříve občanům naší země nebo EU/EHP a Švýcarska. Tedy nahlásit ho do evidence příslušné krajské pobočky úřadu práce. Teprve po uplynutí třicetidenní lhůty na volné místo bude moci přijmout občana třetí země.

Kde se o kartu žádá?

Pokud se cizinec rozhodne pracovat v České republice, požádá o vydání zaměstnanecké karty na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Výjimku budou tvořit případy, kdy se takový člověk už zdržuje na základě povolení k dlouhodobému pobytu nebo víza k pobytu na 90 dnů na území našeho státu. Tehdy by měly jeho kroky zamířit na ministerstvo vnitra.

Co musí doložit?

Zaměstnavatel a nový pracovník musejí uzavřít pracovněprávní vztah (pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti), nebo smlouvu o smlouvě budoucí a předložit tyto doklady společně se žádostí o vydání karty.

Za jak dlouho kartu cizinec získá?

Ministerstvo vnitra rozhoduje o vydání karet ve standardním správním řízení, v jehož rámci se bude moci žadatel v případě nesouhlasu s rozhodnutím odvolat. Pokud správní orgán vydání karty schválí, získá cizinec vízum k pobytu nad 90 dnů, na jehož základě může přijet pracovat.

Informace Veškeré informace k zaměstnaneckým kartám i formulář žádosti najdete na webových stránkách Ministerstva vnitra a Úřadu práce.

Aby cizinec zaměstnaneckou kartu nakonec získal, bude muset mimo jiné prokázat, že je odborně způsobilý k výkonu konkrétní profese. Tedy že má odpovídající vzdělání a nejpozději do tří pracovních dnů po příjezdu do ČR poskytnout biometrické údaje, které ministerstvo vnitra do karty zanese. Poté žadatel dostane potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty a od tohoto dne může u nás pracovat.

Na jak dlouho je karta vydávána?

Platnost zaměstnanecké karty závisí na době, na kterou zaměstnavatel uzavře s cizincem smlouvu, nejdéle však na dva roky.