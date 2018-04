Poradna: pomoc pro dlužníky

Podle odhadů odborníků by mohlo mít se splácením úvěrů v České republice problémy 15 procent lidí, a to není málo. „V žádném případě bych nedoporučovala, aby si lidé na splácení současných dluhů brali další úvěr,“ říká předsedkyně sdružení SPES Andrea Běhálková. „Přestože poradna funguje teprve rok, pomohli jsme už mnoha lidem. Třeba tím, že jsme je přiměli zamyslet se nad hospodařením jejich domácnosti. Pomůžeme jim požádat splátkové společnosti o odklad splátek nebo upravit splátkový kalendář. Pokud pak budou pravidelně platit, nemusí se bát, že dojde na nejhorší. Největší problém je nalézt tu správnou cestu, jak s klienty pracovat. Oni mají totiž představu, že my jejich potíže vyřešíme během několika měsíců. Ale většinou je to záležitost několika roků,“ pokračuje.

Smlouvu čtěte pozorně

„Je pravda, že informace o dalších poplatcích, které s úvěrem souvisí, jsou leckdy napsané tak malým písmem, že jsou snadno přehlédnutelné, proto je dobré v klidu se na všechno ještě před podpisem zeptat, nejednat ukvapeně,“ radí Andrea Běhálková. Důležité je také vědět, že se můžete pojistit proti neschopnosti splácet z důvodů ztráty zaměstnání nebo dlouhodobé nemoci. Některé banky mají již pojištění zahrnuté v ceně splátek, u ostatních zaplatíte přibližně čtyři až šest procent ze splátky. Kde můžete najít pomoc: Občanské sdružení SPES (www.pomocsdluhy. cz), psychologické poradny, www.obcanskeporadny.cz.