Poradna: Porušil jsem léčebný režim. Hrozí mi trest?

Byl jsem lékařem uznán práce neschopným na 14 dnů. Můj zaměstnavatel při kontrole po pěti dnech zjistil, že jsem nebyl doma, šel jsem si jen nakoupit. Chce mi za to zkrátit náhradu mzdy na polovinu. Může?

Pokud jste byl nakupovat v době, kdy jste neměl vycházky, a měl tedy být doma, léčebný režim jste skutečně porušil. Za to vám může náhradu mzdy snížit, nebo v případě velmi závažného či opakovaného porušení dokonce vůbec neposkytnout.

Konkrétní postihy a jejich podmínky bývají upraveny ve vnitřních předpisech, s nimiž musí být všichni zaměstnanci seznámeni. Pokud takto upraveny nejsou, rozhodne o nich zaměstnavatel. Měl by brát v úvahu závažnost takového porušení a respektovat princip rovného zacházení a nediskriminace.

Mohu dostat i výpověď?

Kromě tohoto postihu má zaměstnavatel právo pracovní poměr se zaměstnancem, který porušil léčebný režim, rozvázat výpovědí. Musí jít ale o zvlášť hrubé porušení. Co se tím myslí, však zákon nestanoví.

Pokud by ale pro totéž porušení léčebného režimu dal zaměstnanci výpověď, nemůže mu zároveň snížit náhradu mzdy. Tím se zabraňuje kumulaci postihů.

Přesto někteří právníci považují možnost dát výpověď i za porušení léčebného režimu za problematickou, neboť je mimo rámec koncepce ostatních výpovědních důvodů podle současného zákoníku práce a neodůvodněně směšuje plnění pracovněprávních povinností a těch podle režimu dočasně práce neschopného zaměstnance. Protože musí být porušení zvlášť hrubé, dá se očekávat, že k němu v praxi bude docházet jen zcela výjimečně.