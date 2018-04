Poradna: Musím se stěhovat z kanceláře do skladu?

Pracuji u internetové společnosti jako fakturantka, respektive vyřizuji reklamace administrativní cestou. Tuto pracovní náplň ovšem nemám uvedenu ve smlouvě. Je tam pozice reklamační pracovník bez uvedení podrobností. Je to správně?

Vaše smlouva by měla mít v druhu práce uvedenu tu činnost (funkci, pracovní pozici), kterou reálně u svého zaměstnavatele vykonáváte, tedy ve vašem případě patrně fakturant.

Není vyloučeno, aby obsahovala i dva druhy práce, pokud je opravdu děláte a jsou svou náplní odlišné, tedy fakturant a reklamační pracovník, či jen reklamační pracovník, pokud tato práce bude zahrnovat i to, co děláte jako fakturant.

Co to znamená, když má smlouva takové údaje neobsahuje?

Zaměstnavatel vás musí o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru písemně informovat. Je povinností zaměstnavatele přidělovat práci podle pracovní smlouvy.

Pokud vykonáváte jinou, než jakou máte sjednánu, je to porušení smlouvy ze strany zaměstnavatele a mělo by tedy dojít k urychlené nápravě - buď vám bude přidělovat práci podle pracovní smlouvy, anebo dojde ke změně druhu práce ve smlouvě. K tomu je třeba zaměstnavatele vyzvat či ho na to upozornit.

Zaměstnavatel bude teď celé reklamační oddělení - tedy i mě - stěhovat do jiné budovy, do skladu bez oken, bez topení, do zaprášeného prostředí. Mohu se nějak bránit?

Místo výkonu práce je podstatnou náležitostí pracovní smlouvy. To může být určeno jako sídlo zaměstnavatele s přesnou adresou nebo jako obec, či dokonce ještě šířeji. Pro výkon práce máte i své pracoviště. To může zaměstnavatel změnit i bez vašeho souhlasu, je-li dodrženo sjednané místo výkonu práce.

Je tedy právem zaměstnavatele vás "přeložit" z administrativní budovy na jiné pracoviště, třeba i do skladu, ale musí být vhodné a odpovídat zdravotním, hygienickým a dalším požadavkům, které jsou stanoveny právními předpisy.

K povinnostem zaměstnavatele ale přece patří i vytváření příznivých pracovních podmínek a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při výkonu práce.

Ano. Právo zaměstnanců na uspokojivé pracovní podmínky vyplývá dokonce přímo z Listiny základních práv a svobod. A rovněž ze zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podle kterého musí zaměstnavatel zajistit, aby pracoviště byla mimo jiné osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené mikroklimatické podmínky, zejména co se týká objemu vzduchu, větrání, vlhkosti, teploty a zásobování vodou.

Kde najdu informace o stanových požadavcích na pracovní prostředí?

V nařízení vlády číslo 101/2005 Sb.. Mimo jiné je tam upraveno, že pracoviště s výskytem prachu musí být řešeno tak, aby bylo co nejvíce omezeno usazování prachu na stěnách, stropech, konstrukcích a aby bylo umožněno snadné čištění a provádění úklidových prací.

Nařízením vlády číslo 361/2007 Sb. jsou rovněž upraveny podmínky ochrany zdraví při práci a v příloze tohoto nařízení se uvádí minimální předepsaná teplota na různých pracovištích. Pro práci vsedě, kdy se člověk skoro nehýbe, kancelářskou administrativní práci, kontrolní činnosti v dozornách a velínech, práci s počítačem, laboratorní práci, sestavování nebo třídění drobných lehkých předmětů je minimální teplota stanovena na 20 stupňů.

A pokud místo předepsané podmínky splňovat nebude?

V případě problémů či nedostatků byste měla písemně vyzvat zaměstnavatele k plnění jeho povinností, případně se obrátit na osobu odpovědnou za BOZP či na inspektorát práce.

Pokud se zaměstnanec důvodně domnívá, že výkon práce bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje zdraví či život jeho nebo ostatních lidí, může ji dokonce odmítnout. To není možno posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance a nelze jej za to postihnout, například výpovědí.