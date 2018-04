Poradna: Může mi dát šéf „padáka“ za to, že neplním plán?

Jaké ty důvody přesně jsou?

Jsou tři a najdeme je popsané v Zákoníku práce v paragrafu 52 písmeno f). Zaměstnavatel může dát výpověď když:

zaměstnanec nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce - to je třeba v případě, kdy byl řidiči odebrán řidičský průkaz a on tím pádem nemůže řídit,

zaměstnanec nesplňuje požadavky zaměstnavatele pro řádný výkon sjednané práce - například se nedomluví cizím jazykem,

zaměstnanec dosahuje neuspokojivých pracovních výsledků.

A může dát zaměstnavatel pracovníkovi výpověď, protože neplní pracovní plán?

Pokud se rozumí neplnění pracovních úkolů, nebo plánů, právě oním nesplněním požadavku zaměstnavatele pro řádný výkon sjednané práce, jenž je obsažen v pracovních plánech, pak to důvodem k výpovědi být může. Zdůvodnit to pak může tím, že zaměstnanec nedosahuje při plnění tohoto pracovního plánu požadovaných pracovních výsledků. Že pracovní plán není zaměstnancem plněn podle požadavku zaměstnavatele.

To opravdu stačí pro výpověď?

Samotné neplnění těchto úkolů nestačí. Aby mohl zaměstnavatel dát z tohoto důvodu výpověď, musí být splněny ještě další podmínky. Zaměstnavatel totiž nesmí zavinit to, že pracovník nedosáhne uspokojivých výsledků. Například tím, že k plnění úkolů neposkytl potřebné pracovní nástroje, neproškolil zaměstnance, je-li takové školení nutné, práci špatně organizoval...

Má zaměstnanec ještě šanci své nedostatky napravit, nebo může dostat výpověď bez výstrahy?

Ano, zaměstnanec má šanci. Zaměstnavatel ho musí písemně vyzvat, aby neuspokojivé pracovní výsledky odstranil a musí mu dát přiměřenou lhůtu k jejich odstranění. Je vhodné, když nedostatky se zaměstnancem také podrobněji projedná osobně.

Co je to přiměřená lhůta?

Musí to být taková lhůta, ve které je možné nedostatky běžně odstranit. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, jen pokud zaměstnanec v této přiměřené lhůtě vytýkané nedostatky neodstranil, a to nejpozději do 12 měsíců od doručení písemné výzvy zaměstnanci k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků. A pokud by lhůta nebyla stanovena, nebo byla jen formální, výpověď by byla neplatná.

Kdy je možné dostat okamžitou výpověď?

K tomu by mohlo dojít například tehdy, kdyby zaměstnanec porušil svou povinnost vyplývající z právních předpisů, které se vztahují k vykonávané práci, a to zvlášť hrubým způsobem. Například by zaměstnavateli ukradl nějaký majetek, nebo třeba když by řidič přišel do práce pod vlivem alkoholu. Kvůli neplnění pracovních plánů není možné se zaměstnancem pracovní poměr zrušit okamžitě.