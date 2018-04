Porady jsou na nic, nedomluvíme se

Pokud tomu tak není, zaměstnanci jsou demotivováni. Nejen, že postrádají chuť do práce, ale na pracovišti se kvůli nedostatečné informovanosti rozvíjí spirála pomluv a spekulací všeho druhu. Od informací, kdo s kým má nevyřízené účty, až po to, že společnosti se nedaří a všichni zaměstnanci si budou muset hledat místo jinde.



C o můžete udělat pro lepší domluvu



Aby ke zmíněným nepříjemným situacím docházelo co nejméně, měla by mít každá společnost vybudovaný plán toho, jak bude o komunikaci ve společnosti pečovat a co vše v této oblasti udělá. Zde je několik tipů, jak pracovat na zlepšení informovanosti v podniku:

Vydávejte se svými lidmi interní noviny či časopis, ve kterém se můžete dozvědět hodně nejenom o dění ve společnosti, ale i o ostatních.

Pravidelně aktualizujte své webové stránky.

Intranet je ideálním místem, kde se ukládají všechny důležité informace a kde se vše potřebné může sdílet.

Posílejte e-mail, kdykoli máte pro kolegy něco důležitého. Nesnažte se však pomocí e-mailu něco řešit. E-mail není sám o sobě dostačující, zejména v závažnějších problémech je třeba si promluvit osobně.

Komunikujte pravidelně, i neformálně, se svými kolegy, jedině tak se o nich dozvíte víc a bude se vám společně lépe pracovat.



Největší možností si promluvit a něco se dozvědět od druhých by měla být porada. Bohužel v mnoha společnostech je pouze monologem nadřízeného. Někdy zase probíhá víceméně ze zvyku v ustálené podobě bez snahy něco řešit, protože všichni vědí, že co je řečeno v jednací místnosti, za její dveře se stejně nedostane, a i kdyby, nebude k tomu přihlédnuto.



Čeho se vyvarovat na poradě



Takové porady okrádají zaměstnance o drahocenný čas, a nejsou proto mezi českými manažery a zaměstnanci příliš oblíbené.



V českých firmách je podle našich zkušeností největším problémem: